吉本新喜劇の末成映薫（78）は28日、大阪市内で「第48回吉本新喜劇GM月例会見」に出席。未知やすえ（62）と今年で9回目を迎えるディナーショーについて「90歳までやりたい」と意欲をみせた。

「映薫とやすえのラッハーンで脳みそチューチューしちゃうぞ みたいなディナーショーpart9〜あなたはゆみ推し？やすえ推し？〜」を2月23日にリーガロイヤルホテル大阪で開催。「今年が9回目。来年は80歳でディナーショーも10回目となります。90歳までやりたい。20回目になりますね」と目を細めた。

今年の出し物は歌に笑いにとこれまで通り華やかに登場する。空中でのパフォーマンスも披露。「高いところは大丈夫」だそうで、5年前にも4000メートルからスカイダイビングをやった経験も。「老いたらやれないんで、やれることはやっておこう」とまだまだチャレンジ精神を失っていない。

健康の秘訣は「動くことと、外食はあまりせずに食事を自分で作ること」という。自宅からなんばグランド花月まで毎日スポーツバイクで10分。「チャリで通ってます」。好きなゴルフは「今は寒いんで」と封印しているが、春、秋には足繁く通う。ただ、先日、東京公演の際に「皇居の周りを歩いたら2万歩だった」そうで、「3日間しんどかった。無理したらアカン」と苦笑い。「パックは毎日してる」とお肌の手入れも欠かさないと意識の高さを明かした。