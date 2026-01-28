くれまぐ・浅見めい、小顔際立つ全身ショットに感嘆の声「等身すごい」「スタイル抜群で憧れる」
【モデルプレス＝2026/01/28】超個性派“期限切れJK”3人組クリエイターユニット“くれまぐ”ことくれいじーまぐねっとの浅見めいが1月26日、自身のInstagramを更新。ミニボトムのモノトーンコーディネートを披露した。
【写真】25歳美人YouTuber「等身すごい」小顔際立つ全身ショット
浅見は、白いシャツに黒いネクタイのトップスと黒いミニボトムの上にモノトーンのチェックのジャケットを羽織ったマニッシュなコーディネートを公開。階段の手すりにもたれた全身ショットで、スラリと伸びた美しい脚を見せている。また、モノトーンで揃えたネイルの写真も投稿している。
この投稿に、ファンからは「等身すごい」「小顔が際立ってる」「スタイル抜群で憧れる」「コーデかっこいい」「ネイルおしゃれ」「脚長くて綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆浅見めい、ジャケット×ミニボトムのモノトーンコーデ公開
◆浅見めいの投稿に反響
