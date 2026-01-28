【ABEMA恋リア「ラブキン2」インタビューVol.2 白鳥大珠】狙った恋の成功率は100％ “数え切れない告白”受けても「告白されて付き合ったことが一度もない」
【モデルプレス＝2026/01/28】“一番モテる人”を決めるABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」が2月11日よる10時より放送開始。初回放送に先駆け、参加者16人の参加理由や恋愛観に迫ったインタビューを16日連続で配信する。2日目はキックボクサーの白鳥大珠（しらといり・たいじゅ／29）。【Vol.2】
モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな恋の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。MCは霜降り明星せいや、YOU、谷まりあが続投。timeleszの菊池風磨が新たに就任した。
白鳥は、Netflixシリーズ「オオカミちゃんには騙されない」（2023）に出演していた。
― 参加の決め手を教えてください。
白鳥：純粋に「キングを取りたい！」それだけですね。もちろん、その中で恋愛もできたらいいなという思いもありました。あと、何か分からないけど自信があったんですよね（笑）！モテてきた過去も含め、「勝てるな」と直感で思いました！
― 過去にも恋愛リアリティーショーに参加されていますが、その経験が今回生かされた部分はありますか？
白鳥：前回はただ単に恋愛をしていただけでしたが、今回は自分の行動を客観的に考えて動けたと思います！今回はメンバーのレベルが高く、攻めたスキンシップや発言があるので、正直（放送を）観るのが少し怖い部分もあります（笑）。
― 好きな異性のタイプや「これをされると弱い！OR胸キュンする」ということはありますか？
白鳥：「人として尊敬できる人」がタイプです。あと、ご飯を作ってくれるのはすごく嬉しいですね。料理を作ってもらって胃袋を掴まれると「いいな」と思ってしまいます！
― これまでのモテエピソードを教えてください。
白鳥：実は、告白されて付き合ったことが一度もないんです。自分が「いいな」と思った人としか付き合わないと決めているので。自分から狙いにいったときの成功率は100％（100発100中）です。付き合うまでの段階で振られたことは一度もないですね！
― 告白された回数はどのくらいですか？
白鳥：正確な数は分かりませんが、数え切れないくらいはあります！人生最大のモテ期は、20代前半の、学生を卒業した後の時期です。
― とっておきの恋愛テクニックは？
白鳥：特別なテクニックというよりは、「裏表を持たないこと」が一番の近道だと思っています。自分をさらけ出し、嘘をつかずに相手と向き合うことで、信頼関係が築けると考えていて、会話の中でしっかりと自信を持って話し、相手からの信頼を得ることを大切にしています。
（modelpress編集部）
林ゆめ（30）／168cm - モデル・タレント
西山乃利子（25）／160cm - モデル・タレント
木村葉月（25）／152cm - 女優
高橋かの（24）／160cm - インフルエンサー
永尾まりや（31）／158cm - モデル・女優
聖菜（23）／162cm - 専属ギャルモデル
川瀬もえ（32）／167cm - レースアンバサダー
るみ（27）／158cm - ショーダンサー
坂口隆志（35）／183cm - 医師
白鳥大珠（29）／180cm - キックボクサー
隆大成（25）／176cm - 動画クリエイター
原田夕季叶（21）／178cm - タレント
田中佑樹（30）／181cm - 飲食店経営
小黒直樹（28）／174cm - 俳優
奥雄人（28）／180cm - 俳優
岩城滉太（33）／171cm - 会社経営
