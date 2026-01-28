なにわ男子・道枝駿佑「自分史上1番の食費」メンバー7人の忘年会代“全額支払い”
【モデルプレス＝2026/01/28】なにわ男子が2026年12月に創業50周年を迎える株式会社スギ薬局の50周年アンバサダーに就任し、1月28日には都内で行われた「スギ薬局50周年 新CM発表会」に7人揃って出席。イベントでは、メンバーの道枝駿佑が「自分史上1番の食費」となった出来事を明かした。
【写真】なにわ道枝、Snow Man目黒蓮へ“ぬくもりハグ”
イベントでは、メンバーがスギ薬局にちなみ、各テーマで「○○スギ」な回答を発表。「感謝を伝えたい人は？」という質問に対して、長尾謙杜は「なにわ男子本気スギ」とフリップで答え、「年末に忘年会を7人でしました。恒例行事ではあるんですけど、お支払いは本気のじゃんけんで決めて。じゃんけんが白熱しました」と明かした。また、「少し前にやったときはリーダーがお支払いした」とした上で、「去年（この忘年会）は、道枝さんがお支払いされました」と告白。じゃんけんについて、西畑大吾が「マジで白熱してた」と振り返ると、全額支払いとなった道枝自身も「すっごい楽しかった」と笑顔で明かした。
さらに、司会からどれぐらいの額を支払ったのか問われると、道枝は「金額は…ちょっと言えない（笑）」と笑い、西畑も「そこそこ良い値段（笑）」とにっこり。道枝は「すき焼きを食べに行って、みんなやっぱり食べるんで。忘年会だし、久しぶりだし、いっぱい食べようって話にもなって」と振り返り、「自分史上1番の食費だったなっていうぐらい」と言いつつ、「でも、メンバーに払えたのがすごい誇らしかったです。年の終わりに払えたのが、良い（2025年の）締めだなと思いました。気持ち良く」とメンバー愛を覗かせた。最後には西畑が「次は新年会やりましょう！」と意気込んでいた。
続く「最近○○スギ」というテーマでは、高橋恭平が「減るの早スギ」と回答。「本当に一大事なんですよ！本当に一大事で、僕の家のシャンプーとトリートメントで、トリートメントの減る量が早すぎるんすよ」と話し、「シャンプーだけが10個ぐらい溜まってきてて、本当に置く場所がなくなってきているんですよ。だから、ちょっとメンバーで僕のシャンプーを在庫処分してくれるかな」と吐露した。
これに対して、西畑は「（10個は）買いすぎやろ！」とツッコミ。郄橋が早口で「すみません。僕のシャンプーは人気“なさスギ”ということで…」と話を締めようとすると、道枝はすかさず「早っ！全部1人で喋ったやん！」、藤原は「エピソードトーク早スギ！」と続けていた。（modelpress編集部）
