【「テラリア」Ver.1.4.5】 1月28日 配信

スパイク・チュンソフトは、プレイステーション 4/Nintendo Switch/Android/iOS用アクションアドベンチャー「テラリア」の大型アップデートVer.1.4.5「Bigger and Boulder」を本日1月28日に配信した。

本アップデートではコラボアイテムや、天然資源を使った家具セット、ミニオン戦術を強化する「ムチ」カテゴリの武器、自身が変身するタイプのマウントのほか、600種以上の新要素が用意されている。

PC版の発売からはおよそ15年が経過するタイトルとなっているが、今もなお精力的なアップデートが続けられている。今回のアップデートではモバイル版のUIや操作の調整も行なわれるなど、細かな調整も実施される。

Ver.1.4.5「Bigger and Boulder」アップデート内容

・人気ゲームタイトル2種とのコラボアイテムを追加

・家具セットを15種追加

・「ムチ」カテゴリの武器や召喚武器専用のステータス強化を追加

・変身型のマウント（騎乗生物）を4種追加

・大岩を5種追加

・NPCのポートレートを実装

・NPCとハウジングの仕様を変更

・天候「あらし」で発生する雷に新エフェクトとダメージ効果を追加

・クラフトステーションの仕様を変更

・新たなワールドシード「スカイブロック」を追加

・モバイル版のUI・操作を調整

ほか、ゲームプレイを快適にする修正・変更が多数

モバイル版

Terraria (C)2019 Re-Logic. Published by 505 Games (and Spike Chunsoft for Japan and Asia region excluding South Korea and Mainland China). Developed by Pipeworks Studio. 505 Games and the 505 Games logo are registered trademarks of 505 Games S.p.a.