「M-1」準優勝芸人「人は髪型が9割」坊主頭から雰囲気一変「びっくり」「誰か分からなかった」と反響
【モデルプレス＝2026/01/28】お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢が1月27日、自身のX（旧Twitter）を更新。相方の内間政成の印象がガラリと変わった姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「M-1」準優勝芸人「誰か分からなかった」衝撃の別人級ヘア姿
真栄田は「人は髪型が9割」とつづり、内間がいつもの坊主頭ではなく、ショッキングピンクで前髪が目にかかるくらいの長さのカツラをつけ白いシャツを着た写真を公開。普段とは印象がガラリと変わった姿を見せている。
この投稿に「びっくり」「誰か分からなかった」「ヴィジュアル系バンドのメンバー感ある」「意外と似合ってる」「印象が違う」などと反響が集まっている。
スリムクラブは「M-1グランプリ 2010」にて決勝進出し、準優勝。「M-1グランプリ2016」では決勝へ返り咲いた。（modelpress編集部）
