元TBS山本里菜アナ、試着したウエディングドレス6選披露「直前まで本当は赤いドレスの予定だったんです」披露宴では黒着用
【モデルプレス＝2026/01/28】元TBSアナウンサーで現在はフリーで活動する山本里菜が1月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。ウエディングドレスの試着姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】31歳元TBSアナ「参考になる」試着したウエディングドレス6選
山本は「ドレスはどうやって決めましたか？」という質問に対し、「たくさん試着させていただきました」と回答。「自分に合うのは？と試着を重ねる度に分からなくなってきて。直前まで本当は赤いドレスの予定だったんです。でもなんかどうもテンションが上がらなくて…最後にもう一度相談させてもらったら披露宴で着たブラックドレスが出てきて！着た瞬間に、あ！これ！ってトキメキが他のと全然違ったんです」とドレスを決めるまでの経緯を説明した。
続けて「なので納得いくなで試着させてもらって自分のときめく1着を見つけてください」とアドバイス。投稿には、白・ピンク・赤など、色とりどりの多様なデザインのドレス姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「全部似合う」「どれも素敵」「綺麗すぎる」「スタイル抜群」「参考になる」といったコメントが寄せられている。
山本アナは2022年3月25日に結婚したことが一部で報じられ、同月27日に当時7代目進行アシスタントを務めていたTBS系情報番組「サンデー・ジャポン」にて、一般男性と結婚・入籍したことを生報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】31歳元TBSアナ「参考になる」試着したウエディングドレス6選
◆山本里菜、多彩なウエディングドレス姿を披露
山本は「ドレスはどうやって決めましたか？」という質問に対し、「たくさん試着させていただきました」と回答。「自分に合うのは？と試着を重ねる度に分からなくなってきて。直前まで本当は赤いドレスの予定だったんです。でもなんかどうもテンションが上がらなくて…最後にもう一度相談させてもらったら披露宴で着たブラックドレスが出てきて！着た瞬間に、あ！これ！ってトキメキが他のと全然違ったんです」とドレスを決めるまでの経緯を説明した。
◆山本里菜のウエディングドレス姿に反響
この投稿に、ファンからは「全部似合う」「どれも素敵」「綺麗すぎる」「スタイル抜群」「参考になる」といったコメントが寄せられている。
山本アナは2022年3月25日に結婚したことが一部で報じられ、同月27日に当時7代目進行アシスタントを務めていたTBS系情報番組「サンデー・ジャポン」にて、一般男性と結婚・入籍したことを生報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】