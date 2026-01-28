なにわ男子・大橋和也、CDデビュー5周年を50周年と間違えメンバー総ツッコミ スギ薬局50周年アンバサダー就任
【モデルプレス＝2026/01/28】なにわ男子が、2026年12月に創業50周年を迎える株式会社スギ薬局の50周年アンバサダーに就任。1月28日、都内で行われた「スギ薬局50周年 新CM発表会」に7人そろって出席した。
【写真】なにわ道枝、Snow Man目黒蓮へ“ぬくもりハグ”
スギ薬局の経営理念の一文にもある“笑顔を増やします”という想いと、明るく前向きに人々を笑顔にするなにわ男子の姿勢が重なり、今回の起用が実現。CMでは「ありがとう、スギでいてくれて。」というメッセージを通して、50周年を迎えた感謝と未来への想いを表現。スギ薬局は、今年CDデビュー5周年を迎えるなにわ男子とともに、記念イヤーをさらに盛り上げていく。
会見に登場した7人は、それぞれ挨拶。大橋和也がいつものように「プリン食べすぎて、お尻プリンプリン！なにわ男子のリーダー、大橋和也です！」と元気いっぱいに自己紹介をしたあと、高橋恭平は「はい、え〜高橋恭平です」とあっさりと挨拶。ギャップに記者からは笑いが起こり、西畑大吾は「シンプルやな（笑）、そういうのでもいいから」とコメントしつつ、「実家の近くに大きいスギ薬局さんがありまして、よく行かせていただいていたんですけど、アンバサダー就任ということで母が一番喜んでいると思います」と語った。
今年CDデビューを迎えたことにふれられた大橋は「アンバサダーとして嬉しい気持ち。やっぱり僕たちも50周年…、50周年ちゃうわ（笑）」とうっかり言い間違い。メンバーからは「僕ら50周年！？」「5周年ね！（笑）」と総ツッコミが。大橋は改めて「僕たちも5周年ということで、すごく縁を感じている、皆さんにこれまで以上の感謝を伝えたい」と伝えた。
会見では“○○スギ”をテーマにトーク。大橋は「買いスギ」、高橋恭平は「ハマりスギ」、大西流星は「アプリ詳しスギ」、西畑は「ポイント貯めスギ」、道枝駿佑は「お得スギ」、長尾は「楽しみスギ」、藤原丈一郎は「クーポン詳しスギ」と発表。藤原はメンバーから「クーポン詳しそうな顔」と絶賛されていた。
また、アンバサダー就任を記念し、なにわ男子の新曲「スキスギ」がCMソングに決定。Dance Practice映像が、1月29日19時28分より、なにわ男子Official YouTubeチャンネルにてプレミア公開される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆なにわ男子、スギ薬局50周年アンバサダー就任
