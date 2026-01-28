「ぼろぼろ靴」は卒業！【ワークマン】週7で履きたい「即戦力ブーツ」

お気に入りだったブーツもそろそろ履き替え時かも……。それなら、大人コーデに似合いそうなデザイン性と機能性を兼ね備えた【ワークマン】のブーツを候補に入れて。手に取りやすい価格なのに、即戦力になってくれるうえヘビロテしたくなりそうです。ぜひ在庫があるうちにゲットして。

柔らかいリブ素材ドッキングのショートブーツ

【ワークマン】「レディースウォームリブソックスブーツ」\2,900（税込）

公式サイトで「履き心地のよさと上品な見た目を両立」と紹介されているショートブーツ。履き口が柔らかいリブ素材なので、着脱しやすだけでなく足首にフィットしやすいため、風が侵入しにくいのが魅力的。「凹凸感のあるソール部分が地面をしっかりと捉えて、歩行時に滑りにくい」とのことで、雨上がりでも安心かも。グレージュ・ブラックの2色展開で、プライベートにも通勤用にもぴったり。

雨の日も使いやすい防水仕様のブーツ

【ワークマン】「レディースサイドファスナー防水ブーツ」\3,500（税込）

雨や雪の日は、靴の中が濡れてストレス……。それならこちらの防水ブーツを試してみて。公式サイトによると「地面に触れる箇所から4cmまでは防水機能付き」とのことで、水たまりも気にせず歩けそう。カラーはこちらのベージュ × ブラックのほか、ブラックも展開。シンプルでスカートにもパンツにも合わせやすく、週7で履きたくなるかも。

