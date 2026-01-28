2026年春夏バッグトレンド【ロンシャン流】トート、横長、ミニを使い分ける時代に

バッグのトレンドに変化が起きています、増える荷物を収めやすいトートが復活。目を引く横長タイプや、愛らしいミニバッグも提案されています。フランス・パリ発のブランド【LONGCHAMP（ロンシャン）】は2026年春夏シーズンもトレンドをリード。現代のパリジェンヌたちをイメージしたコレクションから、バッグの新トレンドを先取りしていきましょう。

お仕事兼用トートはきれいめタイプが狙い目

LONGCHAMP 2026年春夏コレクション

トートバッグの人気がリバイバルしています。背景にあるのは、荷物の増加。スマホ関連の小物や、寒暖差対応の薄いウエアなど、荷物は増える一方。サッと出し入れしやすい広口のトートはなにかと重宝です。

ポジティブオレンジ系トートは春夏の装いにビタミンを注ぎ込んでくれます。上品なトーンはムードも格上げ。ピンクのチェック柄シャツに波の柄入りのパンツでヘルシーカジュアルな出で立ちに。「ル ロゾ トワル」のトートバッグが絶好の差し色効果を発揮しています。

LONGCHAMP 2026年春夏コレクション

ラージサイズのバケットバッグはポンポンと物を放り込みやすく、お仕事とデイリーの兼用に向いています。ショルダーバッグにもなるトートは荷物の重さ次第で使い分けが自在。ショルダーストラップを調節すれば、印象もチェンジ。シーンを選ばないのは、ミニマルなきれいめモデルです。

「ル スマート」のショルダーバッグはオフィスにもなじむシンプル寄りのデザインです。上質なカーフスキンが穏やかな表情を寄り添わせています。内側にフラットポケットや、ファスナー付きポケット、カードスロットなどがそなわっていて、機能性もしっかり。チェック柄のパンツ・セットアップに添えて、レディー感を醸し出しました。

横長バッグで軽やかスマートに

LONGCHAMP 2026年春夏コレクション

フォルムが横に長いタイプのバッグがファンを増やしています。どこかユーモラスで朗らかな表情が横長バッグの持ち味。縦に長いシルエットに、サプライズな印象を持ち込めるのも、横長ならではのよさ。横から見たときのほっそり感を引き出せるメリットもあります。

シャツ & スカートのモカ色セットアップは穏やかな雰囲気にまとまりました。ピスタチオカラーの横長バッグが絶好の差し色に。レクタングル（長方形）に丸みを持たせた、乗馬の鞍ライクな「ローング」が上品な風情をルックに寄り添わせています。

LONGCHAMP 2026年春夏コレクション

「ロンシャン」のブランド名は最高の競馬レース「凱旋門賞」が開かれる、パリのロンシャン競馬場にちなんでいます。乗馬はファッションテーマとしても再評価が進んでいて、ハンドバッグ「デイロング」もを乗馬の世界観で再解釈しました。「ロンシャン・ホース」のメダイヨンもあしらわれています。

Tシャツにマキシ丈スカートを引き合わせた、ライトでエアリーな装いです。キャップとサンダルもスポーティー。カーフレザーの「デイロング」がトレンド感を盛り込みました。

キュートなミニバッグをアクセサリー使い

LONGCHAMP 2026年春夏コレクション

小ぶりのミニバッグはロングトレンドになってきました。キュートな見え具合だから、装いのムードメーカーなってもらえます。小さめのサイズでも、最低限の必需品はしっかり入る収納力が肝心。色や質感で服とのバランスを意識して。

クロスボディバッグは斜め掛けでも手持ちでも使いやすいオールラウンダーです。白いワンピースにシャツをジャケット風に羽織って軽やかな着映えに。キャップとサンダルも抜け感を添えました。手に提げた「ル フローネ トワル」はコンパクトなサイズで装いを弾ませています。

LONGCHAMP 2026年春夏コレクション

バッグの色を服とそろえれば、全体がシックにまとまります。ミニバッグは主張が強すぎないから、ワントーンのコーディネートにぴったり。少しだけ色調をずらす「トーン・オン・トーン」はこなれ感を印象づけやすい着こなしです。

淡いピスタチオオ色でまとめたセットアップは、ミニスカートでフレッシュなたたずまいに。同じ色のキモノジャケットを重ねて「きちんと感」を引き出しました。「ル プリアージュ ® エクストラ」バケットバッグXSをショルダーストラップで斜め掛け。ワントーンの装いに立体感を加えました。

パリジェンヌに寄り添う「ロンシャン」 アクティブライフの相棒

「Le Smart（ル スマート）」

「ロンシャン」は1948年にパリでジャン・キャスグラン氏が創業したブランドです。日本の折り紙からインスパイアされた「Le Pliage ®（ル プリアージュ®）」やバンブーのトグルが印象的な「Le Roseau（ル ロゾ）」などが有名。サステナビリティーへの取り組みを進め、すべての「ル プリアージュ®」をリサイクルナイロンと再生素材へ切り替えました。

パリの仕事始めに着想を得た新コレクション「Le Smart（ル スマート）」を2026年1月6日に発売しました。アクティブな毎日の頼れる相棒として、機能美を盛り込んだレザーバッグコレクションです。トートバッグにはA4サイズが収まります。

春は仕事でもプライベートでも新たな出会いや環境が待ち受けるシーズンです。出番を選ばないユーティリティーなバッグは、多忙な2時間をサポートしてくれます。セルフプロデュースにも役立つ新しいバッグで気分もリフレッシュしてみませんか。

ファッションジャーナリスト 宮田理江