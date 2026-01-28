『ラブパワーキングダム2』“モテ男”に質問！ Vol.2白鳥大珠「街で『一目惚れしました』と声をかけられた」
「ABEMA」は、2月11日午後10時より「ABEMA SPECIAL」チャンネルにてオリジナル恋愛リアリティーショーの『ラブパワーキングダム2』を無料放送開始する。
【写真】オーラがすごい！鏡越しの白鳥大珠
同シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで届ける。
スタジオMCには、霜降り明星・せいや、YOU、timelesz・菊池風磨、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
今回、ORICON NEWSでは参加メンバーにインタビューを実施。初回放送に向けてカウントダウン形式で公開していく。放送日まであと14日となったきょうは、たいじゅ。
――名前、年齢、職業を教えてください。
白鳥大珠、29歳。職業は格闘家です。
――自分が「モテているな」と一番最初に気付いたのはいつですか？そのエピソードもあれば教えてください。
中学生の時です。話したこともない、全く知らない子から急に告白されることがありました！学年は下の子でしたね。同時期に3〜4人から告白されるといったこともありました。
――自分がモテる理由はズバリ何だと思いますか？
「男らしさ」と「優しさ」、あとは格闘技をやっているので「人間的な強さ」があることかなと思っています！
――同性のメンバーの中で手強いと思ったメンバーは？
たいせい（陸大成）ですね。パッと見は普通にかっこいいんですけど、しゃべると面白いし、今の女の子が好きな“今時な子”だなと感じました！
――どういう異性に弱い（惹かれる）ですか？
「尊敬できる人」です。僕は相手の“人付き合い”をよく見るんですよ。自分に対してだけでなく、ほかのメンバーや周りの人に対してどういう接し方、優しさを見せているかという部分で、いいなと思うことが決まります。
――自分だけに優しいよりも、みんなに優しい方がいいですか？
自分への特別感はもちろん出してほしいですけど、同性からも好かれるような人がいいですね！
――人生最大のモテエピソードを教えてください。
24歳か25歳くらいの時、街を歩いていて、全く知らない人から「一目惚れしました」と声をかけられたことがあります。突然だったので、正直ちょっと怖かったです（笑）。
――自分の“こんなところを見てほしい”アピールポイントを教えてください。
ほかの男子メンバーとは違う、自信を持って動く「男らしさ」を見てほしいです！
――今回は「モテバトル」という過酷な要素もありましたが、いかがでしたか？
正直、嫌になって帰りたくなることもありました（笑）単純な恋愛だけでなく「好きにさせなきゃいけない（モテなきゃいけない）」という部分に、大変さを感じてしまった時期がありました…。
