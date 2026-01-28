高畑充希＆岡田将生、第1子誕生 SNSで祝福の声「ファミリーにこれからも幸せたくさん降り注ぎますように」「まーくん充希ちゃんおめでとう」
俳優の岡田将生（36）と俳優の高畑充希（34）が28日、第1子の出産を発表した。SNSでは、祝福の声が寄せられている。
【全身ショット】妊娠中…大きなお腹を抱えてイベント登壇した高畑充希
2人は自身のインスタグラムのストーリーに夫・岡田と連名で文書を掲載。「無事家族が増えました」と報告し、「産まれてきたこの世界を気に入ってもらえるよう、心を尽くしたいと思います」と決意を語った。また「昨年は沢山のお心遣い、ありがとうございました！」とファンや関係者に感謝の思いを伝えた。
SNSでは祝福の声が続々と寄せられている。「まーくん充希ちゃんおめでとう」
との声や、「ファミリーにこれからも幸せたくさん降り注ぎますように」と願うコメントが投稿されている。
岡田は1989年8月15日生まれ、東京都出身。2006年デビュー。07年、ドラマ『生徒諸君！』『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』でブレイクした。
高畑は1991年12月14日生まれ、大阪府出身。2007年6月、シングル「大切なもの」で歌手デビュー。NHK連続テレビ小説『ごちそうさん』（13年）で注目を浴び、NHK連続テレビ小説『とと姉ちゃん』（16年）ではヒロインに抜擢された。
2人は2人は24年6月に配信されたW主演ドラマ『1122 いいふうふ』で初共演し、夫婦役を演じた。24年11月19日に結婚を発表した際には「親友のように過ごしてきた私達ですが、これからは夫婦となります。労わりあい、鼓舞し合いながら作品の中で皆さまによりよい姿をお見せ出来るよう、より一層精進してゆく所存ですので、どうか温かく見守っていただけると幸いです」と文書でつづっていた。
