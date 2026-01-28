安田大サーカスのクロちゃんが２７日、テレビ朝日系「クロナダル」で、「最近ヤバイ」と思っている大人気芸人の名前を挙げた。

この日は「芸人だけのトークを定点観察」と題し、クロちゃん、コロチキ・ナダル、きつね・大津、お見送り芸人しんいち、ランジャタイ・国崎がフリートークを行った。

その中で、昨年１０月の放送でクロちゃんがフワちゃんは「絶対プロレスしかない」と発言しており、実際、その通りになったことから、他の芸人が「すごい、ほんまに当たる」などと驚きの声を上げた。

そんな実績のあるクロちゃんが「最近ヤバイんちゃうかなと言っている」芸人について、ナダルが「本邦初公開…やす子」と発言した。クロちゃんは「意外とやす子って、好感度高いけど、毒吐く子だったから、変に好感度を上げすぎたら、多分ヤバイんじゃないかなって。３年後怖いなって」と分析した。

これにお見送り芸人しんいちも「確かに炎上増えたよな。小っちゃい炎上」と納得。大津も「攻めの一言をよく言うようになったイメージ」というと、ナダルは「いい子やと、ぼくは思っている。攻めてって、笑かすためには必要。それはあかんのか？」というと、クロちゃんは「そんな風に思われて、好感度上がりすぎた。２４時間テレビも走って。ちょっと毒吐くだけでボケに捉えてもらえない」と話していた。