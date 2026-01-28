関東の鉄道事業者11社局とオムロンソーシアルソリューションズ、三井住友カード、JCB、QUADRACは28日、クレジットカードのタッチ決済による乗車サービスについて、対象の社局間での相互利用サービスを3月25日から提供を開始すると発表した。対象路線では、社局を跨いだ移動でも、改札を出ずにタッチ決済で移動できるようになる。

あわせて、小田急電鉄と小田急箱根、相模鉄道、東京地下鉄（東京メトロ）、東武鉄道で3月25日からタッチ決済による後払い乗車サービスを開始する。すでに開始している京王電鉄と京浜急行電鉄、西武鉄道、東急電鉄、東京都交通局、横浜高速鉄道（みなとみらい線）とあわせて、11社局54路線729駅で相互利用できるようになる。

対象路線や駅は、社局により異なる。地下鉄の改札外乗り換えや東京メトロと都営地下鉄の乗継割引にも対応する。運賃は、10円単位の普通旅客運賃が適用される。小児運賃は適用されない。

対象路線 小田急電鉄全線（小田原線、江ノ島線、多摩線）の全駅 小田急箱根箱根登山線の小田原、箱根湯本、塔ノ沢、大平台、宮ノ下、小涌谷、彫刻の森、強羅 箱根登山ケーブルカーの強羅、早雲山 京王電鉄全線（京王線、高尾線、相模原線、競馬場線、動物園線、井の頭線）の全駅 京浜急行電鉄全線（京急本線、空港線、大師線、逗子線、久里浜線）の全駅 相模鉄道全線（相鉄本線、相鉄いずみ野線、相鉄新横浜線）の全駅 西武鉄道池袋線、西武秩父線の池袋、江古田、桜台、練馬、中村橋、富士見台、石神井公園、大泉学園、保谷、ひばりヶ丘、秋津、所沢、西所沢、小手指、狭山ヶ丘、武蔵藤沢、稲荷山公園、入間市、仏子、元加治、飯能、東飯能、高麗、西武秩父 新宿線の西武新宿、高田馬場、東伏見、田無、花小金井、小平、所沢、航空公園、新所沢、入曽、狭山市、新狭山、南大塚、本川越 国分寺線の国分寺、恋ヶ窪、鷹の台、小川 西武有楽町線、豊島線、狭山線、山口線、拝島線、多摩湖線の全駅 東急電鉄全線（東横線、目黒線、東急新横浜線、田園都市線、大井町線、池上線、東急多摩川線、世田谷線、こどもの国線）の全駅 東京メトロ全線（銀座線、丸ノ内線、日比谷線、東西線、千代田線、有楽町線、半蔵門線、南北線、副都心線）の全駅（中野からの乗車を除く） 都営地下鉄全線（浅草線、三田線、新宿線、大江戸線）の全駅 東武鉄道東武スカイツリーラインの全線 伊勢崎線の和戸、久喜、館林、足利市、太田 日光線の杉戸高野台、幸手、南栗橋、栃木、新鹿沼、下今市、東武日光 鬼怒川線の新高徳、東武ワールドスクウェア、鬼怒川温泉 東上線の池袋～小川町までの各駅 横浜高速鉄道全線（みなとみらい線）の全駅 相互利用できる移動例

改札外乗り換え例（メトロ→メトロ）

改札外乗り換え例（都営→都営）

改札外乗り換え例（メトロ→都営）

乗り換え専用改札を利用（メトロ→都営）

乗り換え専用改札を利用（相鉄→小田急）

対象路線以外からの乗車または降車、経路に挟んだ移動はできない。たとえば、浅草駅から押上駅を経由し成田空港方面に移動した場合、降車駅で接続駅（押上）からの運賃を精算した後、クレジットカードの履歴処理と乗車駅から接続駅までの運賃精算が必要になる。また、定期券などと併用はできない。

利用に注意が必要な移動例

なお、今回の相互利用開始に伴い、新たに運賃計算システムを開発した。関東の複雑に入り組んだ路線網や改札外乗り換えといった複雑な運賃計算の一部をシステムが担うことで、今回の相互利用が実現できたという。