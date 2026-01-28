¡ÖÈó¾ï¥Ü¥¿¥ó²¡¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤â´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡×JRÆ§ÀÚ¤Ç¼Ö¤¬Îó¼Ö¤È¾×ÆÍ ¼Ö¤Ï¿ô100£í°ú¤¤º¤é¤ì¤ë ±¿Å¾¼ê¤Ï¼Ö³°¤Ë½Ð¤Æ¥±¥¬¤Ê¤·¡¢¾èµÒ100¿Í¤âÌµ»ö JR¼·ÈøÀþ¡¦ÀÐÀî¸©¤«¤Û¤¯»Ô
ÀÐÀî¸©¤«¤Û¤¯»Ô¤ÎJR¼·ÈøÀþ¤ÎÆ§ÀÚ¤Ç¡¢Àã¤ÇÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼Ö¤¬Îó¼Ö¤È¾×ÆÍ¡£¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿10Âå¤Î½÷À¤¬¼Ö³°¤Ë½Ð¤ÆÆ§ÀÚ¤ÎÈó¾ï¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤½¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤ÈÎó¼Ö¤Î¾èµÒ100¿Í¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÀã¤ÎÃæ¡¢¹ß¤êÎ©¤Ä¾èµÒ¤¿¤Á¡×
¡þ¾èµÒ¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×
¡þ¾èµÒ¡Ö1Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤¯¤é¤¤¤·¤«Îó¼Ö¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×
28Æü¸áÁ°8»þ20Ê¬¤´¤í¡¢ÀÐÀî¸©¤«¤Û¤¯»Ô²£»³¤Ë¤¢¤ëÀõÌî¿·Æ»Æ§ÀÚ¤Ç¡¢¼·Èø±Ø¤«¤é¶âÂô±Ø¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿4Î¾ÊÔÀ®¤ÎÉáÄÌÎó¼Ö¤¬¾èÍÑ¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼Ö¤ÏÆ§ÀÚÆâ¤Ç¼Ö¤¬¥¹¥¿¥Ã¥¯¤·¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢±¿Å¾¼ê¤¬Æ§ÀÚ¤ÎÈó¾ï¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤½¤¦¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£±¿Å¾¼ê¤Ï»ö¸Î¤ÎÁ°¤ËÀþÏ©¤Î³°¤Ë½Ð¤Æ¡¢¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¼Ö¤ÏÎó¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤¢¤È¡¢¿ô100£í°ú¤¤º¤é¤ì¤¿¤È¸«¤é¤ì¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Îó¼Ö¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½100¿Í¤Î¾èµÒ¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤ÏJR¼·ÈøÀþ¤Î²£»³±Ø¤«¤éËÌ¤Ë¤ª¤è¤½400¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆ§ÀÚ¤Ç¡¢ÀÐÀî¸©¤¬¤«¤Û¤¯»Ô¹â¾¾¤ËÀßÃÖ¤·¤¿ÀÑÀã·×¤Ç¤Ï¡¢28Æü¸áÁ°8»þ¤Ë22Ñ¤ÎÀÑÀã¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢JR¼·ÈøÀþ¤ÏÄÅÈ¨±Ø¤È¹â¾¾±Ø¤Î´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢±¿Å¾ºÆ³«¤Ï¸á¸å3»þ¤´¤í¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¹â¾¾±Ø¤È¼·Èø±Ø¤Î´Ö¤Î°ìÉô¤ÎÎó¼Ö¤Ë¤ª¤è¤½30Ê¬¤ÎÃÙ¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
