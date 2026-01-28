人気アイドルグループ「なにわ男子」が２８日、都内で「スギ薬局５０周年新商品発表会」に出席した。

７人はこのほど５０周年アンバサダーに就任。西畑大吾は「実家の近くに大きいスギ薬局さんがあって、よく行かせて頂いていた。アンバサダー就任を母が一番喜んでいる」と笑みをみせた。

イベントでは「〇〇スギ」についてフリップでトーク。大西流星は「みんなをかわいく撮りスギ」と自画自賛。「携帯で撮ったり、ゲーム機で撮ったりして、デコってみたり。メンバーみんなかわいい顔をしているけど、よりかわいく仕上げてあげてます」と語った。

長尾謙杜は「なにわ男子本気スギ」と明かし「年末に７人で忘年会をしたんですが、お支払いは７人で本気でじゃんけんする。去年は道枝（駿佑）さんがお支払いしました」と感謝。道枝は「金額は言えないです…」と口ごもりながらも「すき焼きだったんですけど、みんな食べるんで、いっぱい食べようぜという話になった。自分史上一番の食費でした」とかなりの額の支払いだったと告白。「でもメンバーに払えたのがうれしかった。いい締めでした」と回想した。

また２月１８日発売の１０枚目シングル「ＨＡＲＤ ＷＯＲＫ」に収録される新曲「スキスギ」は、新曲「スキスギ」が５０周年キャンペーンのＣＭソングに決定したことを発表した。