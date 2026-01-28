ホラン千秋「世界でも特に治安が良い」、ひとり旅の様子を公開「大好きな国になりました」
タレントのホラン千秋（37）が、28日までに自身のインスタグラムを更新。ひとり旅の様子をつづった。
【写真】「ひとり旅も安心でした」ホラン千秋のショット
投稿で「世界でも特に治安が良いとされるレイキャビク。ひとり旅も安心でした」と、アイスランドの首都を訪れたことを報告。街の様子が伝わる美しい8点の写真と動画を公開した。
このほかにも、オーロラやダイヤモンドビーチなど、自然を堪能した写真も公開。「険しいけれど、地球の楽園のような場所でした。アイスランドで出会ったすべての縁に感謝です。何度でも訪れたい、大好きな国になりました」と振り返った。
これらの投稿に「すてきな旅写真」「美しい景色動画をありがとうございます」「自然が厳しい所は、全てが人に優しい」「わたしもアイスランド行ってみたい」「羨ましい！行きたい国No.1です！」「素晴らし観たことがない風景をありがとう」「ホランちゃんみたいな可愛い女性が安心して旅が出来る所なんですね」などのコメントが続々と寄せられた。
