人気アイドルグループ「なにわ男子」が２８日、都内で「スギ薬局５０周年新商品発表会」に出席し、新曲「スキスギ」が５０周年キャンペーンのＣＭソングに決定したことを発表した。

７人はこのほど５０周年アンバサダーに就任。グループとしては今年デビュー５周年の節目を迎えており、メモリアルなコラボレーションが実現する。大橋は「アンバサダーに就任できてうれしい気持ち。僕たちも５０周年…」と話し始めると、メンバーから「５０周年ちゃうわ！」と総ツッコミ。豪快な間違えに照れ笑いしつつ「５周年ということで、これまで以上の感謝を伝えつつ、今からスギ薬局に行かれるるみなさんにも魅力を伝えられるよう頑張りたい」と意気込んだ。

２月１８日発売の１０枚目シングル「ＨＡＲＤ ＷＯＲＫ」に収録される「スキスギ」は、心躍るようなビートのハッピーなラブソング。高橋恭平が「めちゃくちゃ明るくて、僕ららしいキャッチーな曲。この曲を聴いて、僕たちやスギ薬局のことをを『好きすぎる！』となってもらいたい」と話すと、長尾謙杜も「この前振り入れをして、ハートを作るんですがハートしすぎの振りに注目してもらえたら」と語った。

「スキスギ」のダンスプラクティス動画は２９日午後７時２８分より、なにわ男子の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開される。