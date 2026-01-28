日向坂46、公式インスタグラムがついに開設 初投稿にも注目集まる「モジモジ君!?」
アイドルグループ・日向坂46が28日、公式インスタグラム（@hinatazaka46
【動画あり】「面白いw」日向坂46の公式インスタ初投稿
）を開設した。
初投稿では、メンバーが人文字で“インスタ スタート”という文字をつくる動画とともに「日向坂、Instagramはじめました」と報告した。
日向坂46は、これまでメンバー個人の公式インスタグラムはあったが、グループとしてのアカウントは初めて。16thシングル「クリフハンガー」の発売日となるきょう28日についに開設となった。さらに、きょう28日午後9時30分ごろよりインスタライブを実施することも発表された。
SNSでは「ついに来た！！めっちゃうれしい！！」「待望の公式インスタ」「待ってた！」「これからの投稿が楽しみです！」など、喜びの声が寄せられたほか、初投稿の動画に「モジモジ君!?」「モジモジ君スタイル！」「人文字面白いw」などの声も寄せられた。
【動画あり】「面白いw」日向坂46の公式インスタ初投稿
）を開設した。
初投稿では、メンバーが人文字で“インスタ スタート”という文字をつくる動画とともに「日向坂、Instagramはじめました」と報告した。
日向坂46は、これまでメンバー個人の公式インスタグラムはあったが、グループとしてのアカウントは初めて。16thシングル「クリフハンガー」の発売日となるきょう28日についに開設となった。さらに、きょう28日午後9時30分ごろよりインスタライブを実施することも発表された。
SNSでは「ついに来た！！めっちゃうれしい！！」「待望の公式インスタ」「待ってた！」「これからの投稿が楽しみです！」など、喜びの声が寄せられたほか、初投稿の動画に「モジモジ君!?」「モジモジ君スタイル！」「人文字面白いw」などの声も寄せられた。