杉山愛、“2週間以上ぶりに再会”10歳息子＆4歳娘を顔出し「遺伝子感じる」「出迎え姿に胸キュン」の声
【モデルプレス＝2026/01/28】元プロテニス選手でタレントの杉山愛が1月26日、自身のInstagramを更新。子供たちの顔出し2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】50歳元プロテニス選手「遺伝子感じる」息子＆娘顔出しショット
杉山は「帰国しましたーーーっ」「2週間以上家族を離れて久しぶりに帰ってくる日本はやっぱり寒い」とつづり、全豪オープン2026のために訪れたオーストラリアから帰国したことを報告。「昨日は日曜日ということもあって 内緒でみんなで空港に迎えに来てくれてたーーーっ」と喜びを爆発させた。
更に「こうやってずーっと隠れていたんですって」と続け、子供たちが壁に隠れて杉山の帰りを待っているショットを多数披露した。
この投稿に「兄妹仲良し羨ましい」「親子の絆が素敵」「子供たちの笑顔最高」「遺伝子感じる」「微笑ましい」「隠れてる姿が愛おしい」「おかえりなさい」「出迎え姿に胸キュン」などと話題となっている。
杉山は2011年11月、6歳年下の元プロゴルファー・走さんと結婚。2015年7月に長男、2021年7月に長女が誕生している。（modelpress編集部）
