福士蒼汰「この恋、通訳できますか？」コ・ユンジョンとの絶景2ショット＆撮影裏エピソード「絵になる」「美男美女」の声
【モデルプレス＝2026/01/28】俳優の福士蒼汰が1月27日、自身の公式Instagramを更新。韓国女優のコ・ユンジョンとの2ショットを披露し、反響が寄せられている。
【写真】福士蒼汰「いい雰囲気」韓国美人女優との寄り添いショット
1月16日にNetflixで全話一挙配信された、Netflix Koreaドラマ『この恋、通訳できますか？』でユンジョン、キム・ソンホと共にトリプル主演を務めた福士。本作は、ユンジョン演じる女優のチャ・ムヒと、ソンホ演じる多言語通訳士のチュ・ホジンを軸に描くロマンチックラブコメディで、福士が日本人俳優・黒澤ヒロ役として加わりそれぞれの恋模様が繰り広げられる。
今回、福士は「『恋の通訳、できますか？』の撮影中のオフショット！」と紹介し、ロケ地で撮影した共演者との写真や、絶景をバックにしたソロショットなどを複数公開。ユンジョンと寄り添った2ショットも披露し「コユンジョンさんはいつも明るく、気さくに話しかけてくれて楽しい時間でした Netflixで配信中！」と撮影裏でのエピソードを日本語に加え、韓国語、英語の3ヶ国語でつづっている。
この投稿にファンからは「素敵な2ショット」「貴重な裏話が聞けて嬉しい」「壮大な景色に美男美女で絵になる」「いい雰囲気」「後ろ姿の写真が好き」「どの写真も楽しそう」などと多くの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆福士蒼汰、コ・ユンジョンとの2ショット公開
◆福士蒼汰の投稿に反響
