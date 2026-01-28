かけおち青木マッチョ「1年目から死ぬほどお世話になって来た」先輩芸人に手料理振る舞う「美味しそう」「キッチンの壁おしゃれ」の声
【写真】30歳人気芸人「キッチンの壁おしゃれ」先輩芸人へ手料理振る舞う
青木は自身のストーリーズで「なつさんが家来てくれました！麻婆豆腐とコーヒーでおもてなししました」と安藤の写真を投稿。「1年目から死ぬほどお世話になって来たので、少しでも恩返しできてたらいいなと思います」とつづられている。安藤も「疲れてるのにご飯作ってくれた 青木先生印、麻婆豆腐！美味し過ぎたよ〜本当に良い家に住めて良かったね！」と青木がレンガ調の壁紙のキッチンで調理している様子や青木の作った麻婆豆腐を載せている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「素敵な時間」「良い関係」「キッチンの壁おしゃれ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆安藤なつ、青木マッチョの手料理堪能
◆安藤なつの投稿に反響
