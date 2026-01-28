福士蒼汰も出演！『恋の通訳、できますか？』、NetflixグローバルTOP10（非英語シリーズ）で1位に

Netflixシリーズ『恋の通訳、できますか？』が、NetflixグローバルTOP10（非英語シリーズ）で1位に輝いた。

1月28日、Netflix公式サイト「Tudum」が発表したNetflix TOP10によると、『恋の通訳、できますか？』は配信2週目にして、グローバルTOP10非英語シリーズ部門の首位を獲得した。

【注目】韓ドラ界に吹く“日本旋風”

本作は1月16日に配信開始されたロマンティックコメディで、多言語通訳士のチュ・ホジン（演者キム・ソンホ）が、グローバルトップスターのチャ・ムヒ（演者コ・ユンジョン）の専属通訳を務めることから物語が始まる。そこに日本人俳優の黒澤ヒロ（演者福士蒼汰）が加わり、2人の関係に新たな刺激を与えていく。

（画像＝Netflix KOREA公式X）

『恋の通訳、できますか？』は、視聴数900万回（総視聴時間を作品の総ランニングタイムで割った数値）を記録し、世界60カ国のTOP10リストにランクイン。グローバルでの高い人気を証明した。

韓国内外のメディアや視聴者からは、出演俳優たちの息の合った演技や、多彩で美しいロケーションに対して好評の声が寄せられている。作品の完成度はもちろん、映像美や耳に残るOSTについても高い評価を得ている。

特に主演のキム・ソンホとコ・ユンジョンは、ロマンティックコメディならではの魅力を存分に発揮し、多くの視聴者を魅了している。

なお、『恋の通訳、できますか？』はNetflixにて独占配信中だ。

（記事提供＝OSEN）