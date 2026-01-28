ケンタッキー史上“最重量＆最濃厚”の背徳バーガーが再び、今年はモッツァレラ新登場

ケンタッキーフライドチキン（KFC）は2月4日、全国の店舗で期間限定商品「チーズにおぼれるフィレバーガー」2種と「チーズにおぼれるツイスター」を発売する。

ラインアップは、「チーズにおぼれるフィレバーガー（濃い濃いチェダー）」「チーズにおぼれるフィレバーガー（クリ〜ミ〜モッツァレラ）」が各540円、「チーズにおぼれるツイスター」が430円（いずれも税込）。単品のほか、セット・よくばりセットも用意する。数量限定のため、なくなり次第終了となる。

〈今年は“モッツァレラ主役”の新作が仲間入り〉

KFC史上、最重量・最濃厚※の背徳グルメとして人気を集めてきた「チーズにおぼれる」シリーズが、2026年も冬の定番として登場する。今年は、従来の人気フレーバーに加え、フレッシュでミルキーな味わいが特長のモッツァレラチーズを使用した新商品が新登場した。

※重量は昨年販売時と同等。

【画像(4点)を見る】新作バーガー「チーズにおぼれるフィレバーガー（クリ〜ミ〜モッツァレラ）」、満足感＆背徳感を手軽に味わえる「チーズにおぼれるツイスター」など

◆チーズにおぼれるフィレバーガー（濃い濃いチェダー）

シリーズ初期から親しまれてきた「チーズにおぼれるフィレバーガー（チェダー入り）」は、今回から名称を「濃い濃いチェダー」に変更。原材料や内容量に変更はない。

やわらかくジューシーなチキンフィレに、コク深いチェダーチーズソースをたっぷりとかけた一品で、重量感と濃厚さを存分に楽しめる。“とろ〜り”とあふれるチーズの存在感が際立つ、まさに背徳グルメだ。

◆チーズにおぼれるフィレバーガー（クリ〜ミ〜モッツァレラ）

チーズ好きから支持の高いモッツァレラチーズを主役にした新作バーガー。フレッシュでミルキーな口当たりとなめらかなクリーミー感を追求した。

モッツァレラと相性の良いバジルチーズソースを組み合わせることで、濃厚ながらも後味は軽やか。バジルの香りが広がり、奥行きのある味わいに仕上げている。

【画像】チーズにおぼれるフィレバーガー（クリ〜ミ〜モッツァレラ）、チーズにおぼれるツイスター

◆チーズにおぼれるツイスター

たっぷりのチーズを片手で楽しめる「チーズにおぼれるツイスター」が今年も登場。定番メニュー「カーネルクリスピー」に合わせて、チーズの量とバランスを調整している。

“チーズにおぼれる”シリーズならではの満足感と背徳感を、手軽に味わえる一品だ。

〈販売ラインアップ（価格はすべて税込）〉▼チーズにおぼれるフィレバーガー（濃い濃いチェダー）

単品：540円

セット：950円

〔バーガー、ポテト（S）、ドリンク（M）〕

よくばりセット：1,250円

〔バーガー、オリジナルチキン、ポテト（S）、ドリンク（M）〕

▼チーズにおぼれるフィレバーガー（クリ〜ミ〜モッツァレラ）

単品：540円

セット：950円

よくばりセット：1,250円

▼チーズにおぼれるツイスター

単品：430円

セット：840円

よくばりセット：1,140円