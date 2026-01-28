ケンタッキー史上“最重量＆最濃厚”の背徳バーガーが再び、今年はモッツァレラ新登場
ケンタッキーフライドチキン（KFC）は2月4日、全国の店舗で期間限定商品「チーズにおぼれるフィレバーガー」2種と「チーズにおぼれるツイスター」を発売する。
ラインアップは、「チーズにおぼれるフィレバーガー（濃い濃いチェダー）」「チーズにおぼれるフィレバーガー（クリ〜ミ〜モッツァレラ）」が各540円、「チーズにおぼれるツイスター」が430円（いずれも税込）。単品のほか、セット・よくばりセットも用意する。数量限定のため、なくなり次第終了となる。
KFC史上、最重量・最濃厚※の背徳グルメとして人気を集めてきた「チーズにおぼれる」シリーズが、2026年も冬の定番として登場する。今年は、従来の人気フレーバーに加え、フレッシュでミルキーな味わいが特長のモッツァレラチーズを使用した新商品が新登場した。
※重量は昨年販売時と同等。
【画像(4点)を見る】新作バーガー「チーズにおぼれるフィレバーガー（クリ〜ミ〜モッツァレラ）」、満足感＆背徳感を手軽に味わえる「チーズにおぼれるツイスター」など◆チーズにおぼれるフィレバーガー（濃い濃いチェダー）
シリーズ初期から親しまれてきた「チーズにおぼれるフィレバーガー（チェダー入り）」は、今回から名称を「濃い濃いチェダー」に変更。原材料や内容量に変更はない。
やわらかくジューシーなチキンフィレに、コク深いチェダーチーズソースをたっぷりとかけた一品で、重量感と濃厚さを存分に楽しめる。“とろ〜り”とあふれるチーズの存在感が際立つ、まさに背徳グルメだ。◆チーズにおぼれるフィレバーガー（クリ〜ミ〜モッツァレラ）
チーズ好きから支持の高いモッツァレラチーズを主役にした新作バーガー。フレッシュでミルキーな口当たりとなめらかなクリーミー感を追求した。
モッツァレラと相性の良いバジルチーズソースを組み合わせることで、濃厚ながらも後味は軽やか。バジルの香りが広がり、奥行きのある味わいに仕上げている。
【画像】チーズにおぼれるフィレバーガー（クリ〜ミ〜モッツァレラ）、チーズにおぼれるツイスター◆チーズにおぼれるツイスター
たっぷりのチーズを片手で楽しめる「チーズにおぼれるツイスター」が今年も登場。定番メニュー「カーネルクリスピー」に合わせて、チーズの量とバランスを調整している。
“チーズにおぼれる”シリーズならではの満足感と背徳感を、手軽に味わえる一品だ。〈販売ラインアップ（価格はすべて税込）〉▼チーズにおぼれるフィレバーガー（濃い濃いチェダー）
単品：540円
セット：950円
〔バーガー、ポテト（S）、ドリンク（M）〕
よくばりセット：1,250円
〔バーガー、オリジナルチキン、ポテト（S）、ドリンク（M）〕
単品：540円
セット：950円
よくばりセット：1,250円
単品：430円
セット：840円
よくばりセット：1,140円