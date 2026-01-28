ÅÅÇ¾Àïµ¡¥Ðー¥Á¥ã¥í¥ó30¼þÇ¯µÇ°¡ª ¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Õ¥§¥¤¡¦¥¤¥§¥ó [¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë 14 ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë] ¥Ó¥Ó¥Ã¥É¡¦¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¤¬4·î25Æü¤´¤íÈ¯Çä
¡¡¥Ï¥»¥¬¥ï¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖTF-14 A/M+ ¡È¥Õ¥§¥¤¡¦¥¤¥§¥ó [¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë 14 ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë] ¥Ó¥Ó¥Ã¥É¡¦¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡É¡×¤ò4·î25Æü¤´¤í¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï5,280±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥²ー¥à¡ÖÅÅÇ¾Àïµ¡¥Ðー¥Á¥ã¥í¥ó¡×¥·¥êー¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥í¥¤¥É¡Ö¥Õ¥§¥¤¡¦¥¤¥§¥ó [¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë 14 ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë] ¥Ó¥Ó¥Ã¥É¡¦¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¤ò1/100¥¹¥±ー¥ë¥×¥é¥â¥Ç¥ë²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥á¥«¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿¥«¥È¥¥Ï¥¸¥á»á¤Î¼ê¤Ë¤è¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ðー¥Á¥ã¥í¥¤¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀºÌ©¤Ë¥¥Ã¥È²½¡£¥Ñー¥Ä¥«¥éー¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥¤¥¨¥íー¡¢¥°¥ìー¡¢¥¯¥ê¥¢ーÉôÉÊ¤Ï¥¯¥ê¥¢ー¥°¥êー¥ó¡¢¥¯¥ê¥¢ー¥Ô¥ó¥¯¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉðÁõ¤Ï¶ò¼Ô¤Î»ü°¦¡Ê¥Ó¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ïー¥È¡Ë¤È¥Ú¥¤¥·¥§¥ó¥È¡¦¥È¥ìー¡Ê¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡¦¥Ïー¥È¡Ë¤ÎÁªÂò¼°¡£Æ¬Éô¤Ï¥Æ¥£¥¢¥é¤òÁõÃå¤·¤¿»Ø´ø´±µ¡¥¿¥¤¥×¤È¡¢ÄÌ¾ï¥¿¥¤¥×¤ÎÁªÂò¼°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Á¥§¥¹¥È¡¦¥·¥§¥ë¤Ï4¼ï¤Î¥µ¥¤¥º¡ÊAA60¡¢B65¡¢D65¡¢G65¡Ë¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¡¢¥Ò¥Ã¥×¡¦¥Ð¥ó¥Ñー¤ÏÄÌ¾ï¥¿¥¤¥×¡¢Åí¿¬¥¿¥¤¥×¤ÎÁªÂò¼°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖµÓ¡×¤Î¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤È²ÄÆ°¤òÄÉµá¤µ¤ì¡¢½÷¤Î»ÒºÂ¤ê¤¬²ÄÇ½¡£
¡¡¥Ç¥«ー¥ë¤Ï1P¡Ê¥×¥ì¥¤¥äー¡Ë¥«¥éー¤ÈË¨Ç¬Çò»åÀÞÄáÍö¥«¥éー¤ÎÁªÂò¼°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)SEGA,2001¡¡CHARACTERS (C)AUTOMUSS
CHARACTER DESIGN:KATOKI HAJIME