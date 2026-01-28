明日29日から30日(金)にかけて、近畿では大雪となる見込みです。特に明日29日夜遅くから30日(金)の午前中にかけては、JPCZ(日本海寒帯気団収束帯)などの影響で短時間に雪の降り方が強まり、警報級の大雪となるおそれがあります。最新の気象情報や交通情報を確認し、十分な余裕をもって行動するようにしてください。

明日29日〜30日 近畿で再び大雪のおそれ

上空の寒気の影響で、今日28日の近畿は、北部で断続的に雪が降っている所があります。このあとも北部を中心に雪または雨が降るでしょう。





明日29日は冬型の気圧配置が強まり、一段と強い寒気が流れ込む見込みです。北部では引き続き断続的に雪が降り、雷を伴う所があるでしょう。今日28日よりも雪のエリアが拡大し、滋賀県南部や京都府南部、兵庫県南部にも雪雲が流れ込む見込みです。また、日本海で風が収束して帯状に雪雲が発達するJPCZ(日本海寒帯気団収束帯)が近畿を指向するため、明日29日から30日(金)は、短時間で降雪が強まり、近畿では大雪となるでしょう。北部・中部の山沿いと北部平野部では積雪が急増し、中部平野部でも積雪となる所がある見込みです。特に明日29日夜遅くから30日午前中にかけては、雪雲が予想より発達したり、同じ場所に流れ込み続けた場合、京都府や兵庫県では警報級の大雪となる可能性があります。【24時間予想降雪量】29日6時〜30日6時(多い所)近畿北部山地・中部山地 50センチ近畿北部平地 40センチ近畿中部平地 15センチ近畿南部山地 5センチ30日6時〜31日6時(多い所)近畿北部山地 40センチ近畿北部平地・中部山地 30センチ近畿中部平地 20センチ

明日29日午後〜30日午前を中心に道路への影響「大」

近畿では、明日29日午後から30日午前を中心に道路に影響が出る可能性が高くなっており、北部だけでなく、中部でも雪の影響が予想されています。雪道を走行する際は冬用タイヤを装着し、ノーマルタイヤでの走行は控えてください。また、大雪となる地域では、ルートの見直しやスケジュールの変更も検討してください。なお、冬型の気圧配置で風が強まるため、関空連絡橋など、強風の影響を受ける所もある見込みです。最新の気象情報や道路情報を確認し、十分な余裕をもって行動するようにしてください。

大雪の注意点

大雪で積雪が急増すると、大渋滞や立ち往生が発生することがあります。万が一、大渋滞などに巻き込まれたときのために、防寒着やカイロ、非常食、モバイルバッテリー、簡易トイレなどを車に積んでおくようにしてください。加えて、出かける前に燃料が十分にあることを確認しましょう。ただし、気象情報や交通情報を確認し、大雪が予想される地域では、外出の予定を変更したり、移動手段を変更したりすることも検討してください。



積雪の多い地域では、屋根からの落雪に注意が必要です。屋根に大量の雪が積もると、雪の重みで一気に雪が滑り落ちてくることがあります。特に軒先で作業する際は頭上の状況を確認するなど十分注意してください。



大雪になると、雪の重みで木が倒れたり、電線が切れたりすることがあります。雪による倒木に注意するとともに、停電への備えもしておきましょう。