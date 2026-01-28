厚生労働省の「令和６年（2024）人口動態統計（確定数）の概況」によると、2024年の悪性新生物（がん）の死亡数は38万4111人で、死亡総数に占める割合は23.9％だったそうです。「2人に1人はがんに罹る」と言われるなか、高松宮妃癌研究基金理事長や静岡県立静岡がんセンター名誉総長を務める慶應義塾大学客員教授・山口建先生は「今では6割の人々が治癒するが、それでも患者は時として『身体と心の弱者』になってしまう」と語ります。そこで今回は、山口教授の著書『高齢者とがん-健康管理、診断・治療から心と暮らしのケアまで』より一部引用・再編集してお届けします。

【図表】一般のがんと遺伝性がんのゲノム・遺伝子変化

一般のがんと遺伝性がん

下図表に示すように、がんの大多数を占める一般のがんは、人間として誕生したあと、身体を形作る一つの細胞に起きたゲノム・遺伝子変化が原因で生じる。両親からゲノム・遺伝子変化を引き継いだわけではなく、患者の子孫にもその変化を伝えないため、その患者ひとりだけの「孤」の病態として「孤発がん」と呼ぶこともある。

また、この場合のゲノム・遺伝子変化は、精子や卵子のような生殖細胞ではなく、患者の身体を形作る体細胞のみに生じた変化として「体細胞系列のゲノム・遺伝子変化」と称される。

これに対して、両親の生殖細胞、すなわち男性の精子や女性の卵子に細胞のがん化を引き起こすゲノム・遺伝子変化が存在し、それが受精卵を介して生まれた子どものすべての細胞に受け継がれ、後に高頻度にがんを発生させる「遺伝性がん」が、がん全体の５％程度存在する。生殖細胞を介して、親から子へ伝わることから、この場合の遺伝子変化は「生殖細胞系列のゲノム・遺伝子変化」と称される。

がん細胞は、細胞の分裂や機能分化に関わる約１０００種類の遺伝子の変化によって生じることが明らかにされており、この一群の遺伝子をがん関連遺伝子として分類している。遺伝性がんは、親が、このうちの数十種類の遺伝子のあるものに生まれつき変化を持っており、それが子に受け継がれ、子ががんを発症する病態である。代表的な疾患としては、BRCA1/BRCA2 遺伝子の変化による遺伝性乳がん・卵巣がん症候群やAPC 遺伝子の変化による家族性大腸ポリポーシス、あるいは数種類のＤＮＡ修復遺伝子の変化により大腸がんや子宮体がんが発生するリンチ症候群などが知られている。

特殊な家族歴

世間では、「自分の父ががんで、４人の兄弟のうち２人もがん。だから自分は確実にがん家系だ」と考える人が多い。しかし、超高齢社会では、一生のうちに、２人に１人はがんと診断される。従って、この場合のがん発生の確率は、一般的な日本人の家系でも起こるので、必ずしもがん家系とはいえない。

一方、遺伝性がんの家系図も「父あるいは母ががんで、４人の子どものうち２人もがん」と表現される。ところが、がん専門医であれば、家族歴、病歴、症状を確認した段階で、すぐに遺伝性がんを疑う。



『高齢者とがん-健康管理、診断・治療から心と暮らしのケアまで』（著：山口建／中央公論新社）

その特徴としては、第一に、血縁者に珍しい種類のがんが集積する、第二に、発病年齢が一般のがんに比べて若い傾向があり、20歳代、30歳代の発病がまれではない、第三に、同一患者で異なる臓器にがんが発症することが多く、同じ臓器内にも多数の病変が出現する、などを挙げることができる。

そのうえで、遺伝カウンセリングのあと、遺伝子診断を実施し、確実に診断することが可能となっている。

未来のカルテ

遺伝性がんは、がんの基礎研究において、がんを引き起こす遺伝子の解明に重要な役割を果たしてきたが、さらに臨床医学の面でも、これまで臨床医が経験したことがない「未来のカルテ」と表現される新たな３つの考え方を生み出した。

まず、患者の診断結果をもとに血縁者の中に新たな患者を見つけ出す「がんの血縁者診断」という技術が生まれた。

次に、遺伝子変化が見つかった血縁者の中には、その時点でがんを発症していない人が存在するので、がんの「発症前診断」が可能となった。

さらに、遺伝子変化が見つかった大多数の血縁者は、一生のうちにがんを発症する可能性がきわめて高い。そこで、発症前に、がんが発生する臓器を切除する「予防的外科手術」が一部の病態で実施されるようになった。

倫理的・法的・社会的諸問題

こうして、遺伝性がんの研究は、医学に大きな進歩をもたらしたが、その一方で、「倫理的・法的・社会的諸問題」という新たな課題が生まれた。

患者自身にとっては、診断されたがんだけでなく、将来、異なるがんが高頻度に発生するという不安、また、患者自身が、子孫の病気の原因は自分なのだという罪の意識にさいなまれる精神的負担を負う。さらに、１人の遺伝性がん患者を診断することによって、血縁者の一部は、本人の知らないところで、がん発症のリスクが高いという診断を間接的に受けることになる。

また、遺伝性がんの患者や血縁者と診断されることによって、結婚、就職、生命保険への加入などの面で、社会的な差別を受ける可能性が生じる。

このような課題に対応するため、２０２３年、国会で「ゲノム医療推進法」が成立し、それをもとに基本計画が策定される運びとなった。現状では、遺伝性がんの診療にあたる医療機関は、患者・家族のプライバシーの保護や心のケアなどに配慮せねばならず、遺伝カウンセリングを実践する臨床遺伝専門医や遺伝カウンセラーなどの専門職の存在が欠かせない。

※本稿は、『高齢者とがん-健康管理、診断・治療から心と暮らしのケアまで』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。