2025年11月、俳優のトム・クルーズが初めてアカデミー名誉賞を受賞し、話題となりました。そんなトム・クルーズについて、アカデミー賞ウォッチャーのメラニーさんは、「40年の間、進化し続け、常に新しいハードルに挑戦し克服し続ける彼は、私たちに夢と希望を与えてくれる」と語ります。そこで今回は、メラニーさんの著書『トム・クルーズの真髄 40年間トップに立ち続ける理由』から抜粋し、その魅力に迫ります。

【書影】トム・クルーズを超えるものは、トム・クルーズしかいない。メラニー『トム・クルーズの真髄 40年間トップに立ち続ける理由』

前代未聞の宣伝活動――コロナ禍の『テネット』劇場公開

映画による社会貢献の申し子となったトム・クルーズが始めた最近の行動で印象に残ることがある。

それは、コロナ禍がまだ明けない２０２０年８月、劇場公開に踏み切ったクリストファー・ノーラン新作『テネット』をいち早くロンドンの劇場に見に行き、その様子を自身のＳＮＳで発信し、この作品を劇場で見ることを世界中の映画ファンに推奨したことだ。

クルーズは一切、『テネット』に関与していない。

『テネット』はコロナ禍真っ只中の２０２０年12月に、配給会社ワーナーブラザースが21年の公開作品を全てストリーミングサービスHBO Maxで劇場公開と同時に配信すると発表し、猛反発したノーランがワーナーブラザースを離れるきっかけになった作品だ。ノーランはそれまでのメジャー作品は全てワーナーブラザースで製作していたが、次作『オッペンハイマー』からユニバーサルに移行する結果になった。

ノーランの反発した理由は、彼が巨大な製作費をかけて作る作品は全て、映画館の大きなスクリーンと良質なサウンドシステムの中で、大勢の観客が一堂に集まって楽しむ体験を前提として作られており、再生をいつでも止められる自宅の環境で、ながら見をするためには作っていない、というものだ。

これは、クルーズがＭ：Ｉシリーズを作る時に常に言っていることでもあり、クルーズの行動は、シンプルにノーランの言動を後押しし、観客を劇場に呼ぶためのものだった。

アメリカの興行の痛手は日本の比ではなかった

日本の興行界もコロナ禍で大きな打撃を被ったが、それでも日本では、ロックダウンや映画館が完全に閉まることは結局なかった。

それに対し、欧米では２０２０年３月から２０２１年６月まで、段階的に厳しいロックダウンが繰り返し実施され、欧米の映画館、特にアメリカのほとんどの映画館は丸１年間完全閉館を余儀なくされたため、興行の痛手は日本の比ではなかった。

『テネット』アメリカ公開時の20年９月は、厳しい規制がようやく緩和された頃で、『テネット』は、そんな状況で大規模劇場公開を再開した最初の作品だった。

この作品が集客できるかは世界中で注目されたが、その宣伝役を誰よりも先に、頼まれもしないのに買って出たのがクルーズだったのだ。

トム・クルーズほどのスターだからこそ出来た事

この投稿は、映画業界で働く私にとって、本当に驚嘆するものであった。

なぜなら、スター俳優が自分と何の関係もない作品の宣伝活動をするなど、前代未聞の全く想定出来ない行動だったからだ。



それと同時にこれは、トム・クルーズほどのスターだからこそ出来た事でもあると思った。

クルーズはもはや世界中の誰よりも知名度の高い、絶大な人気を誇る大スターで、映画界において彼よりも偉い人間など、世界中のどこを探してもいないからだ。

『トップガン マーヴェリック』が世界中で大ヒット

コロナ禍は最終的に日本では２０２３年５月まで、形を変えながら続くことになるが、映画の劇場公開は少しずつ再開され始める。

「劇場公開以外の方法はあり得ない」としていたクルーズ自身の話題作『トップガン マーヴェリック』は２０２２年５月に公開され、世界中で大ヒットとなる。勿論クルーズは、プレミアや上映に顔を出し、精力的に劇場での鑑賞を勧めた。前作から30年以上の時をかけ製作された、クルーズ渾身の続編は、作品の出来も良く、コロナ禍で劇場から遠ざかっていた観客の足が本格的に劇場に戻るきっかけとなった。

スピルバーグが「映画界を救ってくれてありがとう」とクルーズに感謝するきっかけとなったこの作品は、その功績を評価してアカデミー賞作品賞ノミネートを達成するまでになる。

