日本人とネガティブ・ケイパビリティ

ネガティブ・ケイパビリティという言葉、みなさんご存じでしょうか？ ネガティブ・ケイパビリティとは、不確実な状況や答えのない問題に直面した際に、すぐに結論を出そうとせずに、その状態を受け入れる力を指します。

この概念は、もともと19世紀のイギリスの詩人ジョン・キーツによって提唱されました。シェイクスピアの数々の作品の中に存在していたこの概念を、キーツが見出すのです。

その170年後、英国の精神分析医であるウィルフレッド・R・ビオンによってはじめて、ネガティブ・ケイパビリティが言及されます。彼は第一次大戦中に軍人を経験し、英軍十字章を授与されるほどに活躍しました。

復員後、彼はオックスフォード大学に赴きます。彼はそこで歴史学を専攻し、次に他の大学で近代史を学び、そこの指導教官に影響され哲学にも触れます。その後、精神分析医を目指すのです。今の言葉で言うと、文系も理系もどっちも修めたという感じでしょうか。

こういう経験と教養を修めたビオンが、キーツの発見したネガティブ・ケイパビリティを精神医学の世界に復活させました。

例えば公共交通機関の遅延で

わたしは、この歴史を知ったときにこの概念が持つ運命に感嘆してしまいました。

ちなみに、ネガティブ・ケイパビリティが保持するのは、形のない、無限の、言葉では言い表しようのない、非存在の存在です。この状態は、「記憶も欲望も理解も捨てて、初めて行き着けるのだと結論づけ」た、とされています。ちょっと哲学的でもありますよね。

さすがに、この状態にまで到達できる人はほとんどいないと思われますが、ビオンが言わんとしていることはわかります。わからない状態の中で留まり続けること、居ることの難しさは、他の書籍でも概念として言及されているように思います。

これだけ自然災害が多い国であるのにもかかわらず、わたしは日本人がネガティブ・ケイパビリティを保持していないのが不思議でなりません。

わたしの世代ですと、阪神淡路大震災、新潟中越地震、東日本大震災、最近ですとコロナ禍の混乱を経験しているはずなんですが、ネガティブ・ケイパビリティは簡単には身につけられないもの、ということなのでしょうか。

一番身近な例だと、公共交通機関の遅延があると思うのですが、いかがでしょう。新幹線の中に閉じ込められた経験をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。常識を持った大人ならば、窓をこじ開けて線路に出て、一人最寄りの駅まで歩くといったような行動をとることはないでしょう。

けれども、新幹線が動くまでの間、見通しの立たない時間をどうやり過ごすか、出張に慣れている方でもこの扱いには困るはずです。



老いや死、病気の場面に置き換えてみると

スマホのバッテリーや持参している飲料、食べ物の残りを考えながら、基本的に座席に座ったままでいなくてはならないことのつらさ。自分ではなにも解決できないもどかしさ。

だったら、受け入れるまではいかないにしても、スマホの充電も十分にあるからゲームを先に進めようとする人、読んでいた小説を読み切っちゃうぞと意気込む人、たまっているメールの整理を始める人など、その場に応じて臨機応変に意識と行動の優先順位を変えられたほうが、ストレスを軽減できると思うんですよね。

これを老いや死、病気の場面に置き換えて考えてみると、いかにわたしたちがこれらを苦手としているかがわかると思います。不確実だけど確実にくる老いや死を、わからないけどわからないまま受け止めることの難しさたるや。

たとえば、がんであるかどうかの検査結果がわかるまでのあいだ、心が宙ぶらりんの期間、そわそわしないで過ごせる人がどれくらいいるでしょうか？

コロナ禍では、隔離入院している親御さんが心配で心配で毎日電話で容態を確認してくるお子さん（と言ってもこちらも60代から70代の高齢者ですが）が常にいらっしゃいました。

不安や焦燥感を抱えたまま、じっと留まることができないんです。なんとかしたいけど、どうすればいいのかわからない。結果としての行動が、病院への電話となるわけです。

的確な判断が難しい状況で

こういう状況の中で、自分もしくは家族のいのちや人生の最終段階におけるまともな意思決定、みなさんならできるでしょうか。ただでさえ、不確実な状況の中での判断経験がないのに、そこに情緒の不安定さが加わりますからね。

大きな自然災害が起こったとき、「自分は的確な判断ができた」と思える人は、どれくらいいるのでしょうか。

多くの人が不確実な状況の中に留まっていることを苦手としていますから、何とか次の行動を起こそうとします。妻が分娩中に廊下をうろうろしている夫を思い浮かべていただくと話が早いですね。

うろうろしたからといって、分娩が早く安全に終了するかといえば違います。自分の価値観や思想に基づくものではなく、社会通念的に正しいとされていること、多数派だとされていることを選んでしまいがち。

それが、臨床の場合だと「できることは全部やってください」「（プロである）先生におまかせします」という患者家族の言葉にあらわれるんです。そこに患者さん個人の意思や思想、理念は乏しいと言わざるを得ないのではないでしょうか。

