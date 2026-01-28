日本テレビ系列で現在放送中の杉咲花主演『冬のなんかさ、春のなんかね』（毎週水曜よる10：00〜）。第3話が1月28日に放送予定です。

【写真】文菜の弟役の林裕太

本作は、主演・杉咲花、監督／脚本・今泉力哉のタッグで贈る、考えすぎてしまう人のためのラブストーリー。

杉咲花が演じる土田文菜（つちだあやな・27歳）は、2冊の小説を出版し、3冊目を迷いながらも執筆中の小説家。普段は古着屋でアルバイトをしながら生活している。

恋人も仲良しの友達もいて、幸せは幸せなのだけれど。恋愛面において、どこか 「きちんと人を好きになること」を避けてしまっている節がある。それには過去のさまざまな恋愛体験も大きく影響していて……。

間違いながらも真剣に生きる主人公・土田文菜をめぐる普段着の恋の物語。

*****

文菜の現在の彼氏・佐伯ゆきお役を成田凌、文菜に片思いする腐れ縁の先輩・早瀬小太郎役を岡山天音、小説家の先輩・山田線役を内堀太郎、高校時代に付き合っていた元・彼氏、柴咲秀役を倉悠貴が演じる。

主題歌は畳野彩加、福富優樹による2人組バンドHomecomings の『knit』。



水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』

＜前回のあらすじ＞

ある冬の晴れた日。

古着屋で働く文菜は行きつけの喫茶店・イスニキャクで遅めのランチを食べながら、店員の和地くん（水沢林太郎さん）や店長のジョーさん（芹澤興人さん）とクリスマスの過ごし方について話していた。

「クリスマスは恋人と過ごしたい？」

文菜は過ごさなくてもいい派だが、恋人のゆきお（成田凌さん）は過ごしたい派だ。

クリスマスイブ。文菜はゆきおと一緒に買い物やディナーを楽しむ。

しかし翌朝、ゆきおから「夏くらいに一緒に住まない？」と提案された文菜は即答することができなかった。

古着屋でともに働く友達のエンちゃん（野内まるさん）、クリスマスを彼女と過ごさなかった和地くんもそれぞれ違う種類の悩みを抱えていて。



水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』

＜第3話あらすじ＞

年末。文菜は富山の実家に帰り、高校時代の友人たちとプチ同窓会をしていた。

そこに遅れてやってきた元カレの柴咲秀（倉悠貴さん）。久々に再会した柴咲は相変わらず魅力的だ。

二次会のカラオケでは、二人が別れた理由で盛り上がる。

遠距離にビビった柴咲は、文菜の上京をきっかけに、試しもせずに別れたのだ。今はそれぞれ恋人がいる。

翌日、雨の中、父の墓参りをしていると、昨日会ったばかりの柴咲から「明日ちょっと会えないかな？」と電話がくる。