3人組テクノポップユニット・Perfumeのかしゆか（37）の“激変”ショットに、驚きの声が寄せられている 。

【映像】かしゆかの激変ショット＆雰囲気一変の着物姿

2026年から、それぞれの人生に向き合うため、“コールドスリープ”に入っているPerfume 。かしゆかは1月2日に更新したInstagramで、「行く先は自由」とつづり、メンバーのあ〜ちゃんとのっちと、スーツケースに手を添えた写真を披露していた。

17日には、ステージ上とは雰囲気が一変した着物姿を公開 。そして、27日には、20年以上守ってきたトレードマークの黒髪ロングヘアをばっさりカットし、ミディアムヘアになった姿を見せた 。

■「今しか出来ないことを」かしゆかの最新ショット

Instagramのストーリーズでは、「今しか出来ないことを」と書き出し、コールドスリープが決まった時に、ヘアドネーションを決意したことを明かしている 。

かしゆかの“激変”ショットに、「オーマイガー!!」「一瞬誰かわからなかった」「可愛すぎて鳥肌」「Newスタイルも最高すぎます」など、様々なコメントが寄せられている 。（『ABEMA NEWS』より）