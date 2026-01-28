プロ野球・ロッテは28日、「西川史礁選手新人王受賞記念ボブルヘッド」のグッズ付きチケットの発売を発表しました。

ルーキーイヤーの昨季は序盤こそ2軍再調整を経験したものの、再昇格後の6月は10試合で打率4割超え、7月からも2か月連続で月間打率3割超えを記録するなどめざましい活躍。シーズン108試合の出場で打率.281、117安打、3本塁打、37打点をあげ、新人王に輝いた西川選手。ボブルヘッドは新人王を象徴する「ROY」（=Rookie of the Year）の文字が入った盾を持ち、バットを手にした西川選手がモチーフになっています。

本チケットは、4月29日（水・祝）14時開始の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）を対象とし、先着15,000枚限定で販売されます。

▽西川史礁選手コメント

昨年、新人王を受賞することができ、その記念としてボブルヘッドを制作していただき、大変光栄に思います。細部まで丁寧に再現されていて、初めて見たときは驚きとともにうれしい気持ちになりました。日頃から応援してくださっているファンの皆さんに楽しんでいただけたらうれしいです。その新人王に満足することなく、首位打者という高い目標に挑戦し、チームの勝利に貢献できるよう一試合一試合全力でプレーしていきます！