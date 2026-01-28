映画やドラマ、舞台で活躍を続ける俳優の大森南朋さん（53）。冷徹なファンドマネージャーを演じたドラマ『ハゲタカ』（NHK、2007年）で注目を集めた。映画『アウトレイジ最終章』（2017年）など強面の役で存在感を発揮する一方で、ドラマ『私の家政夫ナギサさん』（2020年、TBS系）では家政夫役のコミカルな演技が話題に。現在、放送中の古沢良太さん脚本のドラマ『ラムネモンキー』（フジテレビ系、水曜午後10時〜）では、トリプル主演の１人を務める。演じるのは、売れない映画監督の藤巻肇（51）。物語は、現在と肇たちの中学生時代である1988年が交錯する構成で、80年代後半カルチャーもたっぷり描かれる。肇に共感するところも多いという大森さんに、役作りや作品への思いを聞いた。（取材・文：婦人公論.jp編集部）

【写真】カンフーポーズをするチェン

* * * * * * *

かわいい中学生でした

中学生の頃は、特に不良でもなく、取り立てて勉強ができるわけでもなければ運動ができるわけでもない、かわいい男の子でした（笑）。テレビを見たり、音楽を聴いたりすることは好きで、不良に流行っている曲を教えたこともありました。

小学生の頃は漫画家になりたかったこともあるし、ロックバンドを組んでロックスターになりたいと思っていた時期もあったんです。

中学生のころがいちばん、何も考えていなかったかもしれない。

家でこたつに入って、ずっと漫画を読んでいました。週刊少年ジャンプの『キン肉マン』とか好きでしたね。

懐かしいネタ満載

＜『ラムネモンキー』は、吉井雄太（反町隆史）、藤巻肇、菊原紀介（津田健次郎）の３人が主人公。51歳になった彼らはそれぞれが人生に行き詰まっていた。売れない映画監督の肇は、時代についていけず、パワハラを理由にドラマの監督をクビに。だが、故郷の工事現場から白骨が見つかったニュースをきっかけに、紀介の呼びかけで37年ぶりに３人が集まる。中学時代に肇たちが所属していた映画研究部の顧問、木下未散（通称・マチルダ）が話題になり、その行方を探すことに。３人は工事現場から見つかった白骨がマチルダだと推理し、事件を追いかけ始めるが…＞

古沢さんとは大河ドラマ『どうする家康』（2023年）などでご一緒しましたが、現場ではご挨拶する程度でじっくりお話をしたことがありませんでした。今回、古沢さんの新作、しかも完全オリジナルでご一緒できて嬉しかったです。

僕は古沢さんの作品のセリフが好きで、きっと今回もまたいっぱいしゃべるんだろうな（笑）と思っていましたが、古沢さんのセリフは意外とすぐになじむし、割と入りやすい。書いていただいたセリフを大事にしながら演じています。『ラムネモンキー』は、テンポ感が抜群で、僕ら世代にはドンピシャなエピソードも盛りだくさんなので、台本を読んでいてすごく楽しいですね。

劇中にはドラゴンボールやキン肉マンの話題が登場するので、懐かしくて。この年齢になって、『シェイプアップ乱』（徳弘正也さんの漫画）という作品名をセリフで言うことになるとは思いませんでした。嬉しかったですよ。もう一度『シェイプアップ乱』を少し読み返しました。どんな作品か知っておいたほうが、アドリブをしやすい。セリフ尻を少し増やして楽しませてもらっています。

80年代後半のネタがたくさん出てきますが、若い方々にも楽しんでもらえるようにしていきたいとも思っています。古沢さんの台本をより面白いと感じてもらえるように演じたいですね。

肇に共感

＜大森さんが演じる藤巻肇は、中学時代は「チェン」というあだ名で呼ばれていた。映画研究部の部長でオタク気質。感情の起伏が激しいが仲間思いで面倒見が良い側面も。夢をかなえて、映画監督になったものの近年はヒット作に恵まれず、周囲にあたり散らして孤立してしまう。すっかり創作意欲を失っていたが…＞

肇は、あだ名の通りジャッキー・チェンさんに引っ張られるキャラクター。僕も肇と同じように芸能界で仕事をしているので、自分が業界で見てきた景色を引き出しに演じています。肇の負けず嫌いな部分は共感できるし、自分の世界を信じて突き進んでいるところには憧れもあります。勘違いしたまま大人になったチェンのキャラクターを大切に演じていきたいです。ただ、大人になってからは、チェンみたいな人はちょっと大変かもしれませんが。（笑）

戦友みたいな感覚

＜中学時代にカンフー映画にはまっていた３人は、現代でもそろってカンフーポーズを見せる。劇中では、現代と1988年代の文化や風俗が対比され、当時は通用したことが令和ではＮＧになっていることも。３人が立ち寄る「ガンダーラ珈琲」のアルバイト、西野白馬（福本莉子）から今どきの突っ込みを入れられる。また、３人の記憶では映画研究部が町で開催した作品上映会に多くの住民が集まり盛り上がったはずだった。ところが、実際は中止になっていたことがわかるなど、「記憶違い」なできごともあり、謎が深まる構成も巧みだ＞

反町君、津田君という同世代３人で演じることができるのもすごく楽しいんですよ。反町君はこれまでいろいろな役を演じていますが、「同年代の気さくなお兄ちゃん」という感じで話しやすい。若いころからいろいろな作品に出演して注目されてきた人なので、彼が見た景色を聞いているとすごく楽しいですね。津田君は、僕と一緒で割と遅咲きと言えば遅咲き。だから共鳴できるところがあって、戦友みたいな感覚でいます。



（『ラムネモンキー』／(c)NHK）

肇たち３人は仕事で悩んだり、挫折をしたり、それぞれ人生に行き詰っています。幸せを得ているのか分からないようなおじさんたちが久しぶりに集まる。中学時代の回想も入り、自分が忘れていた気持ちを思い出して、50代からの新しい人生に向き合います。同世代としてすごく共鳴できるところがある物語。

懐かしさもありつつ、中学時代の記憶の向こうに自分がイメージしていたものが違ったという仕掛けも楽しんでいただきたいですね。肇たち３人が、マチルダをどうやって探すのか、マチルダとは何者なのかというサスペンス要素も入ってきます。

「頑張るしかない時も」

＜ドラマは「1988青春回収ヒューマンコメディ」をうたっている。雄太は贈賄で起訴され公判を控えた身の上。家族の間には不穏な空気が漂っている。理容店を営む紀介は認知症となった母の介護に追われる日々。人生後半戦を迎え、行き詰まりを感じている３人がどうやって情熱を取り戻していくのか。第３話では、肇がもう１度自分の創作意欲に向き合う場面も＞

僕は今53歳で肇たちと同世代です。最近は、若い時と比べて肉体的な衰えは感じています。でも「衰えた」という自覚を持たないようにしていて。それでも、明らかに夜８時を過ぎると「あれ、疲れているな」とか思ってしまう。でも、人生って、「年を取っているけれど頑張るしかない」みたいな時が少なからずある。



（『ラムネモンキー』／(c)NHK）

僕は40代後半で子どもを授かり、現在子育て中です。俳優だけやっていたら味わえなかったことがたくさんあります。保育園にお迎えに行くシーンは撮影では経験しましたが、実際に保育園にお迎えに行くようになり、質感が違う世界に行くような気持ちです。一方で、俳優として動ける時間や準備時間が限られてしまうので、意識して時間を作るようになりました。集中の仕方は変わったかな。

今年は思い切って、長期休暇を取ってみようと思っています(笑)。家族を連れて海外旅行をしたいですね。