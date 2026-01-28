ヤクルトやソフトバンクでも活躍した元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏（46）が28日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。現役時代の“モテエピソード”に意外な名前が登場した。

自身のイメージについて「現役時代モテまくっていたっぽい」と指摘されると、五十嵐氏は丸の札で回答。「独身時代ですけど」と断りつつ、「遠征先で先輩と食事をする機会が多い」と回想。「先輩からよく電話が掛かってきて、“今どこにいるの？ちょっと会いたいって言ってる人がいるんだけど来てくれない？”って」と振り返った。

さらに「あとは他球団の選手、阪神の下柳（剛）さんに、“ちょっと今度ゴハン付き合ってよ”」と言われたことを明かすと、一同は驚がく。「そしたら“紹介したい女性がいる”って。そういうのが結構ありました、若い頃」と語った。

これに「ハライチ」澤部佑が「先輩に言われたら、五十嵐さんも一応顔は出して？」と聞くと、五十嵐氏は「もちろん行きます。なんなら“可能性はゼロにはしないよ”っていう雰囲気は出して」と笑わせたが、澤部は「下柳さん、そういう会を開くんすね」と驚いた。

しかし五十嵐氏は「いやでもね、あんまりそういう感じの方じゃない」と“フォロー”。「だから行ってもそんなに話す感じでもなかったし、なんか“紹介したよ、2人でちゃんと話してね”みたいな感じ」と打ち明けた。

また澤部の相方・岩井勇気が「うまいこと行った場合、先輩にずっと（成り行きを）見られてる？」と質問すると、五十嵐氏は「それはありますね。結びついたのが下柳さんのおかげみたいになっちゃって、それ嫌ですね。ずっとついてくる」と苦笑いしたが、澤部は「“恋のキューピッドが下柳さん”でいいじゃないですか」とツッコんでいた。