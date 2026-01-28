女子プロレス団体スターダム所属のスターライト・キッドが２７日、インスタグラムを更新。白のドレス姿の写真をアップし、反響を集めた。

スターライト・キッドは「２月７日大阪大会の会見でした。これからも特別な時はホワイトタイガーＳＬＫで」とつづり、白を基調に肩を大胆に見せたドレスに、ホワイトタイガー仕様のマスクを合わせた姿を披露。気品あふれる雰囲気が際立っている。

この投稿にファンからは「海外の映画に出て来そうなプリンセスですね」、「めちゃくちゃ可愛くて最高」、「信じられないほど美しい」、「美しすぎる」、「その姿だけでもう勝ちっす」といったコメントが寄せられている。

スターダムは２７日に都内で記者会見。２月７日のエディオンアリーナ大阪大会でワールド王座戦を行う王者・上谷沙弥（２９）と挑戦者のスターライト・キッドが調印式に出席した。

キッドは「上谷には今まで嫌というほどのジェラシーと悔しさを見せられてきた。私が上谷に初めて負けた２０２０年からずっと意識してきた」と胸の内を明かしつつ、「上谷を倒して新しい時代をつくっていかないといけない。全てを奪ってやりたい」と強い思いを明かしている。