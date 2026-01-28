飴細工師・銭湯絵師・見世物師・チンドン屋・流し…。時代の流れとともに変化を遂げてきた「職業」。昭和から平成、そして令和へと移ろうなかで、今や風前の灯となった職業もあります。そんな消えつつある職業とそれに従事する人々（職人たち）をノンフィクションライター・秋山真志さんが取材。生きることや働くこと、職業観を問うたルポルタージュ『昭和 絶滅危惧職業の人々』がこのたび刊行されました。そこで同書から「チンドン月島宣伝社」の堀田祐子さんのお話を紹介いたします。＊本文中の年齢、肩書等は、取材・執筆時のものです。

「チンドン月島宣伝社」ができるまで

堀田さんは独立して間もなく、いまのご主人の堀田博喜さん（三十二歳）と現場で知り合った。博喜さんは白塗りのピエロでサックスを吹いていた。菊乃家〆丸親方の一座の若手だった。

「変わった若い子が入ってきたんだなというのが第一印象。でも、話してみると、この半年ぐらいの間でしゃべった人のなかで一番話がおもしろかった。すごくチンドンが好きというのもよかったですね」

二人は互いに惹かれ合い、やがて一緒に暮らしはじめ、結婚した。博喜さんの親戚から月島の長屋を安く貸してもらい、「チンドン月島宣伝社（https://www.chindonya-tsukishima.com/）」を立ち上げた。

といってもほかに座員がいるわけではない。いわばフリーランスのチンドン屋の親方。〆丸親方は博喜さんを「両方に所属していいよ」といってくれたので、夫婦で仕事をすることもたびたびだった。

チンドン屋のオーソドックスな編成は、チンドン太鼓（親方が受け持つことが多い）、ゴロス、楽器。予算の関係で昔のような大人数ではなく、旗持ちがいることは稀だ。

楽器はクラリネット、サックス、ラッパ、三味線（雨天だと弾けないので三味線の出番は極めて少ない）といったところ。編成を決めるのは堀田さんである。

レパートリーは三百から四百曲も

はじめにまず口上を述べる。たいていはお店のＰＲだが、戦前の口上を伝承している〆丸親方のはトンチがきいていておもしろい。

ーーー

トザイ、トーザイ

東西とは昔よりひがしにし

南北とはみなみきた

来たり来たり来たわいな

来たといってもお客じゃなし

へそこナスビの味自慢

やまが育ちの藪うぐいすも

上手がきたって下手しれず

下手がきたって上手がしれる

さぁ我々チンドン屋のいうことを

聞くもなにかのご縁じゃと

よろしくお聞きくださいませ

（店の宣伝）

というわけでよろしくご来店のほど

あつくあつく御願い

上げ下げ横縦十文字にお願い申し上げます

ーーー

そして、音楽スタート。選曲は楽士がするのだが、最初の曲はたいてい『たけす』と決まっている。これは竹雀の略で寄席の地囃子としてもよく知られているが、チンドン屋のテーマソングでもあるにぎやかな曲。これが鳴りだすと、おっ、チンドン屋がきたな、とわかる。



パチンコ屋の新装開店のときはもちろん『軍艦マーチ』。そのほか『きぬた』、『千鳥』、『米洗い』など寄席の出囃子、地囃子も多く、サーカスのジンタ『美しき天然』は定番。股旅モノ、民謡、歌謡曲、ジャズ、ビートルズ、カーペンターズ、テレビドラマの主題歌、アニメソング何でもござれ。三百から四百曲のレパートリーがないともたない。

なかにはアニメ好きの楽士もいて、『サザエさん』の火曜日バージョンと日曜日バージョンを吹きわけるなどのこだわりも。幼稚園の前を通れば、園児全員が門に集まってくる。『となりのトトロ』を演奏するとみんなで大合唱となる。

ちなみに「安室奈美恵が好きな楽士もいるが、チンドン屋にはあまり合わない」とか。お客さんによっては「店のイメージと合わない」などの理由で演歌がＮＧの場合もある。

前日には必ず一人ひとりに電話確認を

昔は楽士が一番エラくて、よくイジメられたという古い親方のおかみさんの話によれば―。意地悪なラッパ吹きがいて、豆腐屋のラッパみたいなプーという音しか出してくれない。一日中、その間抜けた音で吹かれて参ったおかみさんはその晩、酒を届けてやっと機嫌を直してもらったそうだ。

全体の指示をするのは親方であるチンドン太鼓の役割。信号や学校、交番の前などにさしかかると演奏をスローテンポにしたり、あるいは止めたりする。演奏開始は「打ち込み」という短い叩き方が合図。救急車や葬式のときは必ず止める。橋の上では太鼓を叩かない。「橋の上で叩くと雨が降る」という昔からの迷信からきているそうだ。

お客さんはパチンコ屋、スーパー銭湯、焼き肉屋、レストラン、ブティック、商店街、地方のお祭り等々。都内と関東近郊の仕事が大半だが、一番遠くは種子島に健康グッズの宣伝をしに行ったこともある。変わったところでは、死刑廃止のパレードや共産党のパレード。「消費税を下げろ」という行進には『東京音頭』を使った。

お客の反応も十人十色。もともと出ないパチンコ屋だと宣伝するとかえって逆効果の場合もある。「あんたにススメられて行ったのに出なかった」という苦情をいわれたことも。

ひと通り街を流して店にもどってくるとお客の反応は一目瞭然。パチンコ屋が大入り満員だったり、古着屋やケーキ屋が午前中で売り切れになったり等々。

大体、お店の開店時間に合わせて十時頃からスタートし、十六時頃に終わる仕事が多い。拘束六時間、そのなかに食事休憩一時間と休憩三十分が含まれる。業界用語でギャラのことを、「手間」というが、堀田さんから「狭い業界なので、具体的な金額は書かないでほしい」といわれてしまった。ぼくはその額を聞いて「そんなに高くない、むしろ安いぐらいでは」と思った。

「学生時代は遅刻ばかりしていたのに、チンドン屋になって時間にはすごく厳しくなりました（笑）。とにかく朝、約束の時間に人が集まっていないというのが一番怖いんです。前日には必ず一人ひとりに電話確認しています」

私は好きな職業に就けてラッキー

ご主人の博喜さんは出方の仕事で現場に向かう途中、駅で歩けないほどの痛みに襲われて救急車で病院に運ばれたことがある。その旨を駅員に電話で親方に伝えてもらった。尿管結石だった。

何とか応急処置をしてもらい、痛み止めを飲んで現場に行くと「〆丸親方がピエロの格好でカセットを持ちながら立っていて、その姿に涙が出ました」。

堀田さんはあるとき、通りかかったオジサンから「お姉ちゃん、若いね、いくつ」と聞かれ、どこまで年をサバ読めるか検証しようと「二十五です」といったら、即座に「干支は」と畳みかけられ、絶句。「二十四は○○年だよ、とヒントまでもらったんですけど……それからは干支もおぼえて二十八というようにしています（笑）」。

博喜さんは四年前にチンドン屋をやめて突如、時計の修理工になった。「チンドンより興味を上回るものが出てきてしまったという感じです。こわれかけた時計を直すのはおもしろい」。いまはほんのときたま、夫婦でチンドンするそうだ。

一方、堀田さんは「私は好きな職業に就けてラッキーだと思っています。他人に強要されたり、だれかにうえに立たれたりすることがすごくイヤなので、自分でできる、ストレスの溜まらない仕事というのがいい。チンドンは保護されていない芸能、芸といえるかどうかわかりませんが、いい職業だと思います」。

二十一世紀のチンドン屋は古くて、新しい職業に

現在、堀田さんがいつも仕事をしている人たちは七、八人ぐらい。「私はメンバーにこだわる」とのこと。チンドンに対する基本的な考え方が似ている、チンドンに愛情を持っている人たち。それさえクリアしていればあとは「自由に楽しく、朗らかに」。

「古いチンドンが好きなんです。私が初めて出会ったチンドン屋のみなさんはベテランぞろい。彼らのチンドン囃子を聞いたとき、その親方たちが生きてきた時代の息吹のようなものを音で感じて、感動しました。時代がちがうから無理かもしれませんが、できれば昔のチンドンを再現したい。技術だけでなく、イメージが広がるような演奏をして、晴れ晴れとした気持ちで仕事を終えたいですね。年々歳々、ベテランたちが亡くなりつつあります。五朗八親方も一昨年、六十八歳で亡くなりました。この間、手を振って別れた人が、つぎに聞いたら亡くなっていたとか。みなさんチンドンで飯を食ってきた、オレが仕事に出ないといけない、生涯現役という気持ちを持ってそれを貫こうとしています。私もチンドンひと筋で生きていきたいと思っています」

三年ほど前、武蔵小金井のパチンコ屋のチンドンをしたとき、通りの向こう側の喫茶店からおじいさんがジッと堀田さんを見つめていることに気が付いた。おじいさんはツカツカと通りを渡って「ご祝儀」といって紙包みを差しだした。

堀田さんが礼をいうと、おじいさんは微笑みながら去っていった。なかを開けると、一万円札が入っていて、喫茶店のナプキンらしき紙にボールペンでこう書かれていた。

古い日本の姿をまた再び見ることができて、泣けました。

堀田さんはときどき、仕事で老人ホームを訪れることがある。懐メロをリアルタイムで聴いているお年寄りのなかで寝たきりの人たちがいく人も涙を流していた。

年寄りはチンドン屋に郷愁をおぼえ、若い人は新鮮さを感じる。二十一世紀のチンドン屋は古くて、新しい職業になりつつあるようだ。まさしく温故知新、チンドン屋の未来には光明が差している。

