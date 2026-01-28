水谷豊さん主演の人気刑事ドラマ『相棒season24』（テレビ朝日系、水曜午後９時〜）の第14話「薔薇と髭の告発」が1月28日、放送される。

【写真】驚いた表情で右京と薫が見つめるのは…

ゲスト出演は、深沢敦さん、濱津隆之さん。

「相棒」シリーズは今年誕生25周年。水谷豊さん演じる杉下右京と寺脇康文さん演じる亀山薫の黄金コンビは通算11シーズン目に突入した。

＊以下、1月28日放送回のネタバレを含みます。

第14話あらすじ

アパレル会社に勤める男性社員が殺害される事件が発生。

捜査一課は、被害者に最後に電話を掛けていた弁護士の吉澤大悟（濱津隆之）から話を聞こうとするが、守秘義務を理由に追い返されてしまう。



（『相棒 season24』／(c)テレビ朝日）

そこに、ヒロコ（深沢敦）から連絡を受けた杉下右京（水谷豊）と亀山薫（寺脇康文）が現れる。

ヒロコは同じビルにテナントを構える吉澤と懇意にしているようで、一課の追及を受ける吉澤を心配して、特命係にＳＯＳを送っていたのだった。

女性社員が自殺

ヒロコによると、被害者が勤めていた会社はブラック企業の疑いがあり、最近も女性社員が自殺したばかり。

吉澤は、その女性から依頼を請けていたらしい。



（『相棒 season24』／(c)テレビ朝日）

ふたつの死に繋がりを感じた右京と薫が調べ始めると、被害者の男性が、会社の違法な行為を通報する“公益通報”をしたことが、事件の引き金になった可能が浮上する。

そんな中、問題の会社の社長が通報者を特定しようとしていたという情報がリークされて…!?