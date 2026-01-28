身近な人に看護・介護が必要になったとき、みなさんはどこに相談しますか？総合的な相談先として、主治医の所属機関を問わず、活用できるのが「訪問看護ステーション」です。その地域に開かれた独立した事業所である「訪問看護ステーション」に、黎明期から関わり、自ら起ち上げた「桂乃貴メンタルヘルスケア・ハートフル訪問看護ステーション中目黒」で、自分自身も看護に当たるのが渡部貴子さん。自らの経験を元に、介護や看護で困っている方への質問・疑問に答えてもらうのがこの連載です。第28回目は、「心の扉を開く『3つの鍵』」についてです。（構成：野辺五月）

この記事のすべての写真を見る

* * * * * * *

前回「介親の介護をめぐる不公平感をきょうだいに「分かってもらう」ために必要なことは？感情と事実を分けて実務を見ること」はこちら

「3つの鍵」を使ってアプローチを変えてみる

実家に戻って、親の将来を思って提案したのに「放っておいて！」「まだ大丈夫！」と一蹴されてしまう……。良かれと思って言ったことだけに、拒絶されるとこちらの心も折れかけることもあるでしょう。

でも、お母様が頑固に拒否するのには、ちゃんとした理由があるはずなのです。今回は、シャットダウンしてしまった親子の対話をふたたび動かすためのヒントを探っていきましょう。

Q：母が頑固で「介護」の話をすると怒り出します。

実家に戻った際、足腰の悪い母に介護の話を持ちかけましたが、「絶対いや」の一点張りで話を聞いてくれなくなりました。翌日は別の話題でやり過ごしましたが、この先が思いやられます。どう切り出せばいいのでしょうか。

A：拒否の裏にある不安に寄り添い、主語を「自分」に変えてみませんか。

親が介護を拒む一番の理由は、実は不安です。今まで当たり前にできていたことができなくなる無力感。知らない人を家に入れる怖さ。そして何より「子どもに迷惑をかけたくない」「ダメな人間だと思われたくない」という強いプライド（自尊心）が、拒絶という形になって現れるのですね。

「年なんだから」「危ないから」と正論で追い詰めると、お母様はさらに心を閉ざしてしまいます。一旦引いたあなたの判断は、大正解ですよ。その上で、次のような3つの鍵を使ってアプローチを変えてみませんか。

1．主語を「お母さん」ではなく「私」にする

「お母さんが困るでしょ」ではなく、「私が心配で困っている」という伝え方に変えてみるという方法があります。

（例）

・「お母さんが転ばないか心配で、夜も眠れないくらい気になっちゃうの」

・「私が少し楽になる方法を一緒に考えてくれない？」

親というものは、自分のために何かをするのは嫌でも、子どもの頼みなら、子どもが楽になるならと思えば、案外すんなり聞いてくれるものです。

相手を介護される人にするのではなく、あなたの不安を解消してくれる協力者として頼ってみてください。

2．「1回だけ」という魔法の言葉を使う



イメージ（写真提供：Photo AC）

これからずっと介護サービスを受けると思うとハードルが高いですが、お試しなら乗ってくれる可能性があります。

（例）

・「1回だけ、健康診断のつもりでチェックしてもらわない？」

・「1度だけ、様子を見てもらえたら私が安心できるから」

診察や要介護認定の調査も、子どものため、1度だけならという言い訳を準備してあげてください。

まずはチェックするだけという低い段差から始めてみましょう。

3．第三者の力を借りるのをためらわない

身内だとどうしても甘えや照れが出て、感情的になりがちです。そんな時は、迷わずプロや地域の力を借りましょう。

（頼れるリソースの例）

・地域包括支援センター：介護に関する最初の窓口です。

・かかりつけ医：先生の言うことなら聞くという親御さんは多いものです。

・近所の人や友人：第三者が「最近どう？」と声をかけるだけで、頑なな心が解けることもあります。

その他にも、訪問看護師さんや民生委員さん（地域の中でお節介を焼いてくれる人。元気？と声かけをしてくれる人が地域にいたら、そういう方たち）もいます。

第三者を選択肢に入れてみてくださいね。

【番外編】頑固な親への「切り出し方」バリエーション



イメージ（写真提供：Photo AC）

介護という言葉を使わずに、別の角度からアプローチするのも有効です。

・「行政のサービスが余っている」という体裁で……「自治体から、足腰のチェックを無料でしてくれる案内が届いたんだけど、使わないともったいないから一緒に行ってみない？」と、損をしたくない心理に働きかけます。

・「流行り」や「みんなやってる」を活用する……「最近、お母さんの友達の間でもこういうリハビリが流行ってるみたいだよ」「お隣の〇〇さんも始めたって聞いたよ」と、孤立感を取り除くのも1つの手です。

・「プロの知恵を借りたい」と持ち上げる……「お母さんの今の歩き方をプロに見てもらって、もっと長く歩けるコツを教えてもらおう」と、さらに向上するための前向きな理由を添えてみてください。

【前提】介護は家族だけで背負わないのが鉄則です

私がなんとかしなきゃと1人で頑張りすぎて、あなたが倒れてしまっては元も子もありません。命に関わるような緊急時は強制的な対応も必要ですが、そうでなければ、手を変え品を変え、粘り強くアプローチしていくしかありません。

日本人は家族のことは家族でと考えがちですが、介護を拒否する親を受け入れるのと同じくらい、私たち自身も誰かを頼ることに慣れる必要があるんです。

窓口は1つではありません。市役所、民間のサービス、地域のお世話係さん……。窓口はいろいろあると覚えておいてください。1箇所で門前払いを食らっても、別の場所を叩けばいい。そんな逃げ道をたくさん作っておくことが、あなたの心を守ることに繋がります。



イメージ（写真提供：Photo AC）

親も人間、あなたも人間です。お互いの尊厳を守りながら、少しずつ新しい家族の形を探していきましょう。この記事が、その小さな糸口になれば幸いです。