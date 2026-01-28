反町隆史、大森南朋、津田健次郎のトリプル主演による＜青春回収ヒューマンコメディ『ラムネモンキー』（フジテレビ系、水曜午後10時〜）の第3話が1月28日に放送される。

【写真】かつてのツテを頼ろうとするチェンだが…

脚本を手掛ける古沢良太さんは『コンフィデンスマンJP』や『リーガルハイ』などのヒット作で知られる。

吉井雄太、藤巻肇、菊原紀介は、見た目も性格もバラバラな凸凹３人組。中学時代は映画研究部でカンフー映画制作に夢中だった彼らも、今や51歳。三者三様に人生に行き詰まりを感じていた…。

そんなある日、「丹辺市の建設現場から人骨発見」のニュースが。少年時代を過ごした町の名前に心がザワついた紀介。２人に連絡し、37年ぶりに３人が再会して――。人生の迷子たちが、もう一度“青春の輝き”を取り戻す、笑って泣けるヒューマンコメディ。

主題歌はBialystocks『Everyday』。

＊以下、1月28日放送回のネタバレを含みます。

第3話あらすじ

吉井雄太（反町隆史）、藤巻肇（大森南朋）、菊原紀介（津田健次郎）の三人は、中学時代の同級生・大葉灯里から重要な証言を得る。

中学生の頃、帰宅中に女性の悲鳴が聞こえ、振り向くとマチルダこと宮下未散（木竜麻生）がうずくまっていた。

マチルダの近くにいた男は灯里に気づき、足早に立ち去っていったという。三人は鶴見巡査（濱尾ノリタカ）にその話を伝えるが、巡査は困惑するばかり。

一方、映画監督の肇は仕事がなく、借金を抱えていた。かつてのツテを頼ろうとするが全く相手にされず…。流行要素を盛り込んだ企画書でなんとか仕事に繋げようと必死だ。

カンフー映画に打ち込む３人

西野白馬（福本莉子）が働くカフェで、三人は映画を撮った経緯を思い出す。ビデオカメラを手に入れた肇は映画部を作り、カンフー映画『ドランクモンキー酔拳』の脚本を書いたのだった。

脚本を読んだ雄太も紀介も気が進まないが、顧問のマチルダは映画を作ることと、お互いを役名である「ユン」「チェン」「キンポー」と呼び合うことを指示する。その日から、三人はカンフー映画に打ち込んでいく。



（『ラムネモンキー』／(c)NHK）

ある日のこと。肇はとある家の庭先にあったチェーンソーから体育教師・江藤（須田邦裕）の恐ろしい記憶を思い出す。規律を重んじ、体罰も辞さない江藤は「ジェイソン」と呼ばれており、とりわけ口が達者な肇を目の敵にしていた。

その江藤がマチルダをチェーンソーで殺した光景が、肇の脳裏に蘇った…。