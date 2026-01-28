「これはひでぇーわ」スリムクラブ真栄田、飲食店で“怒ってもいいですか？”と。「普通に文句言うで」
お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢さんは1月27日、自身のX（旧Twitter）を更新。飲食店で起きた出来事に対し怒っているようです。
【写真】ほぼ白い泡の生ビールショット
コメントでは、「これはひでぇーわ 怒っていいですよ」「こんなん出てきたら普通に文句言うで」「3分の1の価格でいいでしょう」「お客さんに出す前にこの比率ならださないよね」「きっとまだ酒が飲めない若いバイトの子が注いだんやろうな」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
【写真】ほぼ白い泡の生ビールショット
「3分の1の価格でいいでしょう」真栄田さんは「怒ってもいいですか？」とつづり、1枚の写真を掲載しました。ビールジョッキが写っていますが、8割ほど白い泡になってしまっています。飲める部分は実質2割程度。
コメントでは、「これはひでぇーわ 怒っていいですよ」「こんなん出てきたら普通に文句言うで」「3分の1の価格でいいでしょう」「お客さんに出す前にこの比率ならださないよね」「きっとまだ酒が飲めない若いバイトの子が注いだんやろうな」との声が寄せられました。
「シェフを呼びなさいのやつ来た」ビールには不満の残った真栄田さんですが、同日の別投稿では「シェフを呼びなさいのやつ来た」と大きなエビが乗ったチャーハンの画像を公開しました。どこの中華料理店なのか、ぜひ教えてほしいですね。
(文:勝野 里砂)