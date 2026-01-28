絶対に外さないと思う「山形県のお土産」ランキング！ 2位「オランダせんべい」を抑えた1位は？【2026年調査】
厳しい寒さが続くこの季節、あたたかい飲み物と一緒に楽しむ地域の名産品は格別の癒やしを届けてくれます。 自宅で過ごす冬のひとときを豊かに彩る、現地ならではのこだわりが詰まった商品をまとめました。
All About ニュース編集部では、2026年1月9日、全国20〜60代の男女250人を対象に、「絶対に外さないお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、絶対に外さないと思う「山形県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：オランダせんべい（酒田米菓）／29票国産のうるち米を使用した「オランダせんべい」は、わずか3mmの極薄の形状が特徴。パリッとした軽快な食感と絶妙な塩加減が癖になり、子どもから大人まで幅広く愛されています。山形のソウルフードとしても有名で、大人数へ配る際のカジュアルなお土産として定番の支持を得ています。
回答者からは「食感がよくあっさりしたせんべいなので好みが分かれにくいと思うから」（50代女性／埼玉県）、「パリパリした食感と塩味が絶妙です。以前酒田の工場に行ったことがありますが、色々な味のオランダ煎餅が売っていて感動しました」（40代女性／岩手県）、「日持ちするし、気軽に渡しやすいと思うので」（50代女性／福島県）といった声が集まりました。
1位：米沢牛ビーフカレー（登起波）／59票「米沢牛」を贅沢に使用した「米沢牛ビーフカレー」が1位に輝きました。米沢牛の旨味が溶け出した濃厚なルーは、レトルトとは思えない高級感あふれる味わい。自分へのご褒美としてはもちろん、グルメな方へ贈る「絶対に外さない」特別なお土産として多くの票を集めました。
回答者からは「カレーが好きな人は多く、高級感があって喜ばれるから」（50代男性／東京都）、「今話題のご当地カレーで、和牛のビーフカレーは貰えたら嬉しいかと思います」（20代女性／北海道）、「米沢牛のネームバリューがあるので喜ばれると思う」（30代男性／大阪府）といった声が集まりました。
