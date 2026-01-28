28日朝、大館市で緊急走行中の救急車とバスがすれ違うのに時間がかかっている様子が撮影され、ABSあきたアプリに投稿されました。



救急隊員やバスの運転手、付近住民などが協力して雪を寄せて、救急車はようやく現場を通過したということです。



28日午前8時半ごろ、大館市釈迦内で撮影された映像です。



救急車とバスが、今にも接触しそうな状態ですれ違おうとしているのがわかります。





道路脇の雪は、バスや救急車の窓付近の高さまで達しています。撮影者によりますと、救急隊員やバスの運転手が降りて除雪をし、近所に住む人たちも出てきて雪を寄せたり誘導したりして、救急車は約5分後にようやくすれ違えたということです。救急車が通過した後は、今度はバスが雪で走り出すことができず5～10分ほど立ち往生していて大変そうだったと話していました。この道路は交通量が多いバス路線だということですが、最後に除雪されたのは1週間ほど前で、付近住民も通行に苦労しているということです。大館市消防本部によりますと、救急車の遅延の報告はないということで、搬送された人の容態には影響がなかったとみられます。一方、今年は雪の影響で通りづらい道が多いという救急隊員の声が多くあり、救急車が通れず、除雪のために別の隊員を出動させる事案も数回あったということです。