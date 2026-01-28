雨の日も快適に移動可能

ビークルファンは2025年12月28日に、3輪モビリティ「アーバントライカー」にドア付きモデル「carry the door仕様」の販売を開始しました。

このモデルは、都市部での移動や維持費を抑えたセカンドカーとして注目が集まる“超小型モビリティ”のカテゴリーに属する車両。

【画像】超カッコいい！ これが「ドア付きの超小型3輪」です！ 画像で見る（24枚）

ユーザーから多くの要望に応えるために登場したドア付きモデルは、キャビンがしっかりと覆われた構造のため、従来の開放的なスタイルはそのままに、天候を気にせず移動できる快適性が加わり、日常での利便性が一層高まっています。

同社のラインナップでハイエンドモデルとして人気の「アーバントライカー」をベースにした同車両は、最高速度60km／hに達し、高速道路の走行も可能です。また、1回の充電で約150kmの航続距離を確保しており、高い実用性を備えています。

アーバントライカーの特筆すべき点は、その優れた経済性です。100％電気で走行するEVのため、ガソリン代は一切不要です。充電は家庭用の100Vコンセントのほか、商業施設などに設置されている200Vポートにも対応しています。1回の充電にかかる電気代は約200円弱と非常に低コストでありながら、約150kmの走行を実現します。

維持費の面でも大きなメリットがあり、登録は「ミニカー登録（1人乗り）」か「側車付軽二輪登録（3人乗り）」から選択が可能で、軽自動車税は年間3600円に抑えられます。加えて、車検や車庫証明が不要である点も、ランニングコストを重視するユーザーにとって大きな魅力となるでしょう。

運転には普通自動車免許が必要となり、オートマチック限定免許でも操作できます。今回入荷したボディカラーは「クロムイエロー」、「ホワイト」、「クリアブラック」の3色が用意されています。鮮やかな色合いからシックなモノトーンまで、利用者の好みに応じて選ぶことが可能です。

手軽さと経済性に加え、天候に左右されない快適性を手に入れた新しいアーバントライカーの価格（消費税込）は143万円となっています。