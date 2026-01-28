ベニーハナが、カナダ出身のアーティスト レジー・ダーティを迎えた新曲「Waiting For You」を本日1月28日にリリースした。

レジー・ダーティは、日常の葛藤や疑問を率直な言葉で歌いながら、信仰を身近なテーマとして表現するアーティスト。飾らない歌声と実感のこもった表現が、ベニーハナの描く世界観と自然に重なり合っている。

本楽曲は、信仰と内省を軸に、この世界の先にあるものへと想いを向けた一曲。人生の重荷や試練を抱えながら生きるなかで、その先には平和と安息の場所が用意されているという希望が楽曲全体を包み込んでおり、感情を抑えたボーカルと誠実な言葉が重なり合い、祈りのような余韻を残していく。

喪失のなかにあっても愛が途切れないことや、手の届かない存在を想い続ける時間のなかで信仰が支えとなる感覚を、ほのかなアフロのムードに乗せて穏やかに描いている。

（文＝リアルサウンド編集部）