2024年4月から放送されたNHK連続テレビ小説『虎に翼』の映画化が決定。劇場版『虎に翼』として2027年に公開される。

本作は、日本初の女性弁護士で後に女性初の判事・裁判所長にもなった三淵嘉子をモデルにしたオリジナルストーリー。伊藤沙莉演じる主人公の寅子が、志を同じくする女性たちと道なき道を切り開いていく姿を描き、第62回ギャラクシー賞テレビ部門大賞や第33回橋田賞など数々の賞を受賞するなど、社会現象を巻き起こした。

NHK連続テレビ小説からの映画化は、1999年の『すずらん』以来27年ぶり。さらに、ドラマから主演キャストが続投して映画化されるのは、1961年の『娘と私』から続く朝ドラの歴史の中で史上初の快挙となる。

劇場版では、ドラマ版と同じく吉田恵里香が脚本を手がけ、梛川善郎が監督を担当。完全オリジナルストーリーとして、ドラマでは描ききれなかった空白の時間や新たなエピソード、時代をまたぐ壮大なスケールで物語が展開される。主人公・寅子は、本作で“最後の事件”に挑むこととなる。

主演の伊藤は「まさかまた寅ちゃんとして生きることができるなんて本当に嬉しいです」と歓喜のコメント。脚本の吉田は「エンタメは誰かに寄り添う居場所になり、誰かが声をあげる力になる。そして社会に横たわる問題を打ち破る雨垂れの一滴になると信じています」と作品への想いを語っている。

コメント●伊藤沙莉（猪爪寅子役）まさかまた寅ちゃんとして生きることができるなんて本当に嬉しいです。今回は完全なオリジナルストーリーとなりますが、寅子が挑む最後の事件ということでドラマで描ききれなかった空白の時間が埋まるのがとても楽しみです。朝ドラ撮影時同様、吉田さんのユーモアや愛情、鋭い視点や祈りが込められた脚本を監督の梛川さんと解釈や思いを話し合いながら大切に演じさせていただきたいです。

●吉田恵里香（脚本）映画化の話を聞き、一番に沸きあがったのは「私まだ寅子とお別れしなくていいんだ！」という心からの喜びでした。伊藤さんをはじめとする最高のキャストの皆さんと梛川さん尾崎さんをはじめとする最高のスタッフの皆さんと、朝ドラだけでなくスピンオフ・映画と新たな寅子の物語を紡げるなんて……最高って思わぬ方向に更新されていくものなのですね。それもこれも作品を楽しみ、応援してくださった皆さんのお陰です。日に日に生きづらく、平和や平等が遠のいていく世界において、エンタメには即効性がなく、できることはゼロに近しい微々たるものです。でもエンタメは誰かに寄り添う居場所になり、誰かが声をあげる力になる。そして社会に横たわる問題を打ち破る雨垂れの一滴になると信じています。公開はもう少し先ですが、まずは3月放送予定の『虎に翼スピンオフ 山田轟法律事務所』を、そして引き続き、作品の応援、よろしくお願いいたします！ 寅子たちのその後の物語、きっとお楽しみいただけるはずです！

●梛川善郎（監督）再び、寅子たちとの旅を始めることになりました。これもひとえに、ドラマを観て応援して頂いた皆様、共にドラマを作り上げたキャスト・スタッフのおかげです。感謝申し上げます。ドラマの時と変わらず、寅子とその家族・仲間たちの喜怒哀楽を地道に丁寧に追いかけていきます。大好きな彼らのどんな表情を見ることができるのか。私自身がわくわくしています。ドラマを作りながら伊藤沙莉さんと常に話し合ってきたことがあります。寅子がいつも口にする「はて」という台詞の意味についてです。この言葉は他者を糾弾するものではなく、一旦立ち止まり、共に考えませんかという投げかけであるべきだと。この映画がそんな「はて」となり、皆様に届くことを願っています。映画のために新たなキャストとスタッフも集まってくれました。皆で始めるこの新たな旅を、ぜひ応援してください。

（文＝リアルサウンド編集部）