『ジョジョの奇妙な冒険』×「スシロー」がコラボ！ 限定プレート付きメニューなど用意
「スシロー」と『ジョジョの奇妙な冒険』によるコラボキャンペーンが、2月4日（水）から、全国の「スシロー」店舗で開催される。
【写真】かっこいい！ 空条承太郎やDIOらのコラボ限定プレート全4種
■スペシャルコラボ店舗も展開
今回開催されるのは、『ジョジョの奇妙な冒険』の第3部「スターダストクルセイダース」とコラボした描き下ろしグッズ付きのすしやドリンクを提供する企画。
すしは、サーモンと明太子にマヨのコクを重ねた「サーモン明太子マヨ炙り」と、シンプルな味わいのめばち鮪1貫とオリジナルの煮切り醤油で漬けて上品に仕上げた1貫を食べ比べできる「厳選まぐろ赤身食べ比べ」がラインナップ。いずれも、コラボ限定ピックが全9種からランダムで1種付いてくる。
また、対象のドリンクを注文した人には、空条承太郎やDIOらをデザインしたコラボ限定プレートを全4枚の中からランダムで1枚プレゼント。
さらに、「おすすめ彩り5種盛り」に付いてくるコラボ限定トラベルステッカーの裏面に印字された二次元コードにアクセスすると、抽選で10名に「コラボ限定イギーほぼ等身大パネル」が当たるキャンペーンに応募が可能だ。
そのほか、『ジョジョの奇妙な冒険』の世界観を楽しめるスペシャルコラボ店舗や、大型タッチディスプレイ「デジロー」にてコラボ限定コンテンツ「ジョジョモード」を展開。物語の世界観を存分に楽しめるファン必見の企画がそろっている。
