¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌî¡¹Â¼¿¿(61)¤È¸µ¥¢¥¤¥É¥ëÌî¡¹Â¼½Ó·Ã(61)¤ÎÄ¹½÷¤Ç½÷Í¥¤Î¹á²»(24)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¤Þ¤¿´¨¤¤¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¥Ë¥Ã¥È¤ËÂÀ¤â¤â¥Á¥é¥ê¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤òÍú¤¤¤Æ¡¢°Ø»Ò¤ËºÂ¤êÀ¸µÓ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖºÇ¾åµé¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖµÓ¤¬¤¹¤´¤¯åºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö´°àú¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþµÓ¤Ë¤¯¤®ÉÕ¤±¡×¡Öº£Æü¤âÅ·ºÍÅª¤Ë¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¤è¡×¡Ö¥á¥¬¥Í»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö·ã¥á¥í¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×¡ÖÀ¸µÓ¡×¡Ö¹á²»¤Á¤ã¤ó¤ÎµÓÀþÈþ¤ÏºÇ¶¯¡ª¡×¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥ÈºÇ¹â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¹á²»¤Ï½÷Í¥¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢NHK¡Ö¥®¥ç¥®¥ç¥Ã¤È¥µ¥«¥Ê¡ú¥¹¥¿¡¼¡×¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Önon-no¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¡¢³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£