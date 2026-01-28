福(ふく)岡(おか)県(けん)宗(むな)像(かた)市(し)の地(じの)島(しま)で島(とう)民(みん)が3カ月(げつ)間(かん)、無(む)添(てん)加(か)せっけんだけを使(つか)う実(じっ)証(しょう)実(じっ)験(けん)を、山(やま)口(ぐち)大(だい)学(がく)やシャボン玉(だま)石(せっ)けんなどが実(じっ)施(し)した。生(せい)活(かつ)雑(ざっ)排(ぱい)水(すい)は処(しょ)理(り)したあとに海(うみ)に流(なが)されるので、環(かん)境(きょう)への影(えい)響(きょう)を確(たし)かめるためだ。分(ぶん)析(せき)すると、せっけんを使(つか)うことで放(ほう)流(りゅう)される水(みず)がよりきれいになることなどがわかったそうだ。そもそも家(いえ)や学(がっ)校(こう)、工(こう)場(じょう)などから出(で)た汚(よご)れた水(みず)は、どのように処(しょ)理(り)されているのだろう。シャボン玉(だま)石(せっ)けんを取(しゅ)材(ざい)（27日の朝(ちょう)刊(かん)に掲(けい)載(さい)）したこども記(き)者(しゃ)5人(にん)が、日明(ひあがり)浄(じょう)化(か)センター（北(きた)九(きゅう)州(しゅう)市(し)小(こ)倉(くら)北(きた)区(く)）を訪(おとず)れた。