【続報】長崎・佐世保市の火災で消防隊出動 大宮町のPURE HOUSE I付近 約10分後に鎮火（1月28日午前11時56分ごろ発生）

2026年1月28日 12時7分

長崎県佐世保市消防局によると、28日午前11時56分ごろ、同市大宮町のPURE HOUSE I付近で発生したその他火災で消防隊が出動した。同日午後0時6分鎮化した。

西日本新聞