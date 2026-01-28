なにわ男子が28日、都内でスギ薬局50周年新CM発表会に出席した。

スギ薬局50周年のアンバサダーに就任。新CMにも出演する。新曲「スキスギ」がCMに採用された。胸を打って鳴り止まない恋心をこれでもか、とたっぷりまっすぐに伝える、心躍るウキウキビートの全力ハッピーラブソングとなっている。来月18日発売の10枚目シングル「HARD WORK」に収録される。高橋恭平は「めちゃくちゃ明るくて僕ららしいキャッチーな曲になっている」とアピール。「僕たちとスギ薬局さんのことがもうスキスギるってなってくれたらうれしいです」と呼びかけた。

長尾謙杜は「（歌詞には）スギという文字がたくさん散りばめられています」と明かした。振り付けにも特徴があり、「ハートしすぎの振り付けになっているので見てもらいたいです。公式キャラクターと一緒に踊る動画もチェックしていただけたらうれしい」と語る。西畑大吾は「店内でも流れるのでちっちゃく踊って欲しい」と話した。

ダンスプラクティス動画があす29日午後7時28分になにわ男子公式YouTubeチャンネルでプレミア公開される。